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В Бразилии обвинили Трампа в попытке "действовать политически" - РИА Новости, 27.07.2025
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10:05 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/braziliya-2031706086.html
В Бразилии обвинили Трампа в попытке "действовать политически"
В Бразилии обвинили Трампа в попытке "действовать политически" - РИА Новости, 27.07.2025
В Бразилии обвинили Трампа в попытке "действовать политически"
Советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим обвинил президента США Дональда Трампа в попытке "действовать... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:05:00+03:00
2025-07-27T10:05:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим обвинил президента США Дональда Трампа в попытке "действовать политически" в стране, пишет газета Financial Times, которой он дал интервью. Газета напоминает об угрозе Трампа ввести с 1 августа пошлины на ввоз товаров из Бразилии. Как добавило издание, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил "атаки Трампа" на страну, заявив, что лидера Штатов избрали не для того, чтобы он "был императором мира". "Аморим заявил, что вмешательство Трампа во внутренние дела Бразилии было чем-то, что не наблюдалось в колониальные времена... Он добавил, что Трамп "пытается действовать политически внутри Бразилии, в поддержку своего друга"", - передает газета со ссылкой на Аморима, не уточняя, имеется ли ввиду экс-президент Бразилии Жаир Болсонару. В интервью Financial Times политик подчеркнул, что Бразилия усилит свою поддержку БРИКС на фоне атак Трампа на страну. По его словам, власти хотят "не зависеть от одной страны". Аморим добавил газете, что Бразилия стремится улучшить отношения со странами вне БРИКС, в частности странами в Европе, Южной Америке и Азии. Согласно изданию, Аморим указал, что Канада заинтересована в обсуждении с южноамериканской страной торгового соглашения. "Он (Аморим - ред.) также призвал Евросоюз быстрее ратифицировать давно застопорившееся торговое соглашение с группой стран Латинской Америки МЕРКОСУР", - пишет газета. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон аннулировал визы судьи Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его семьи и соратников за дело против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа. Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы позднее заявил в соцсети X, что вмешательство одной страны в судебную систему другой неприемлемо и нарушает основные принципы уважения и суверенитета между государствами. Четырнадцатого июля Лула подписал указ о порядке лишения иностранных фирм концессий на работу в Бразилии. Это событие последовало за публикацией на странице президента Дональда Трампа в соцсети Truth Social письма о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Ранее Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также президент США угрожал Бразилии пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием.
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в мире, бразилия, сша, европа, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, брикс, меркосур
В мире, Бразилия, США, Европа, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, БРИКС, Меркосур
В Бразилии обвинили Трампа в попытке "действовать политически"

Селсу Аморим обвинил Трампа во вмешательстве во внутренние дела Бразилии

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим обвинил президента США Дональда Трампа в попытке "действовать политически" в стране, пишет газета Financial Times, которой он дал интервью.
Газета напоминает об угрозе Трампа ввести с 1 августа пошлины на ввоз товаров из Бразилии. Как добавило издание, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил "атаки Трампа" на страну, заявив, что лидера Штатов избрали не для того, чтобы он "был императором мира".
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"Аморим заявил, что вмешательство Трампа во внутренние дела Бразилии было чем-то, что не наблюдалось в колониальные времена... Он добавил, что Трамп "пытается действовать политически внутри Бразилии, в поддержку своего друга"", - передает газета со ссылкой на Аморима, не уточняя, имеется ли ввиду экс-президент Бразилии Жаир Болсонару.
В интервью Financial Times политик подчеркнул, что Бразилия усилит свою поддержку БРИКС на фоне атак Трампа на страну. По его словам, власти хотят "не зависеть от одной страны".
Аморим добавил газете, что Бразилия стремится улучшить отношения со странами вне БРИКС, в частности странами в Европе, Южной Америке и Азии. Согласно изданию, Аморим указал, что Канада заинтересована в обсуждении с южноамериканской страной торгового соглашения.
"Он (Аморим - ред.) также призвал Евросоюз быстрее ратифицировать давно застопорившееся торговое соглашение с группой стран Латинской Америки МЕРКОСУР", - пишет газета.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон аннулировал визы судьи Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его семьи и соратников за дело против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа. Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы позднее заявил в соцсети X, что вмешательство одной страны в судебную систему другой неприемлемо и нарушает основные принципы уважения и суверенитета между государствами.
Четырнадцатого июля Лула подписал указ о порядке лишения иностранных фирм концессий на работу в Бразилии. Это событие последовало за публикацией на странице президента Дональда Трампа в соцсети Truth Social письма о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Ранее Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также президент США угрожал Бразилии пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием.
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В миреБразилияСШАЕвропаДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да СилваЖаир БолсонаруБРИКСМеркосур
 
 
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