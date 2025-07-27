https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031681478.html

ПВО сбила два беспилотника в Смоленской области

ПВО сбила два беспилотника в Смоленской области - РИА Новости, 27.07.2025

ПВО сбила два беспилотника в Смоленской области

Два БПЛА сбиты в Смоленской области, силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T02:00:00+03:00

2025-07-27T02:00:00+03:00

2025-07-27T02:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

смоленская область

василий анохин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два БПЛА сбиты в Смоленской области, силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ, сообщил губернатор Василий Анохин."В Смоленской области опасность БПЛА. Силы ПВО министерства обороны России ведут отражение воздушной атаки ВСУ. На текущий момент сбито два беспилотника. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и не производить съемку действий сил ПВО", - написал Анохин в Telegram-канале.Он отметил, что экстренные и оперативные службы приведены в готовность.

https://ria.ru/20250726/ataka-2031673757.html

смоленская область

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безопасность, смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)