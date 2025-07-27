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ПВО сбила два беспилотника в Смоленской области - РИА Новости, 27.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:00 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031681478.html
ПВО сбила два беспилотника в Смоленской области
ПВО сбила два беспилотника в Смоленской области - РИА Новости, 27.07.2025
ПВО сбила два беспилотника в Смоленской области
Два БПЛА сбиты в Смоленской области, силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T02:00:00+03:00
2025-07-27T02:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два БПЛА сбиты в Смоленской области, силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ, сообщил губернатор Василий Анохин."В Смоленской области опасность БПЛА. Силы ПВО министерства обороны России ведут отражение воздушной атаки ВСУ. На текущий момент сбито два беспилотника. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и не производить съемку действий сил ПВО", - написал Анохин в Telegram-канале.Он отметил, что экстренные и оперативные службы приведены в готовность.
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безопасность, смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два беспилотника в Смоленской области

Анохин: силы ПВО сбили два беспилотника в Смоленской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два БПЛА сбиты в Смоленской области, силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ, сообщил губернатор Василий Анохин.
Смоленской области опасность БПЛА. Силы ПВО министерства обороны России ведут отражение воздушной атаки ВСУ. На текущий момент сбито два беспилотника. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и не производить съемку действий сил ПВО", - написал Анохин в Telegram-канале.
Он отметил, что экстренные и оперативные службы приведены в готовность.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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