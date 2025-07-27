https://ria.ru/20250727/aeroport-2031690964.html

В аэропорту Волгограда задерживаются девять рейсов

В аэропорту Волгограда задерживаются девять рейсов - РИА Новости, 27.07.2025

В аэропорту Волгограда задерживаются девять рейсов

Шесть рейсов из Волгограда в Москву, Калининград и Анталью и три рейса из Москвы задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T06:50:00+03:00

2025-07-27T06:50:00+03:00

2025-07-27T06:50:00+03:00

волгоград

москва

калининград

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Шесть рейсов из Волгограда в Москву, Калининград и Анталью и три рейса из Москвы задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Согласно онлайн-табло, в аэропорту Волгограда задерживаются на вылет шесть рейсов из Москвы, Калининграда и Антальи, а также прибытие трех рейсов из Москвы в Волгоград.

https://ria.ru/20250727/ogranicheniya-2031687066.html

волгоград

москва

калининград

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волгоград, москва, калининград, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)