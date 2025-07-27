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В аэропорту Волгограда задерживаются девять рейсов - РИА Новости, 27.07.2025
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06:50 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/aeroport-2031690964.html
В аэропорту Волгограда задерживаются девять рейсов
В аэропорту Волгограда задерживаются девять рейсов - РИА Новости, 27.07.2025
В аэропорту Волгограда задерживаются девять рейсов
Шесть рейсов из Волгограда в Москву, Калининград и Анталью и три рейса из Москвы задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T06:50:00+03:00
2025-07-27T06:50:00+03:00
волгоград
москва
калининград
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Шесть рейсов из Волгограда в Москву, Калининград и Анталью и три рейса из Москвы задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Согласно онлайн-табло, в аэропорту Волгограда задерживаются на вылет шесть рейсов из Москвы, Калининграда и Антальи, а также прибытие трех рейсов из Москвы в Волгоград.
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волгоград, москва, калининград, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Волгоград, Москва, Калининград, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Волгограда задерживаются девять рейсов

В аэропорту Волгограда задерживается прилет и вылет девяти рейсов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Шесть рейсов из Волгограда в Москву, Калининград и Анталью и три рейса из Москвы задерживаются в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда.
Согласно онлайн-табло, в аэропорту Волгограда задерживаются на вылет шесть рейсов из Москвы, Калининграда и Антальи, а также прибытие трех рейсов из Москвы в Волгоград.
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели ограничения на полеты
04:13
 
ВолгоградМоскваКалининградАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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