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Аэропорт Денвера эвакуировал пассажиров из-за инцидента на взлетной полосе - РИА Новости, 27.07.2025
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03:59 27.07.2025 (обновлено: 08:36 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/aeroport-2031686601.html
Аэропорт Денвера эвакуировал пассажиров из-за инцидента на взлетной полосе
Аэропорт Денвера эвакуировал пассажиров из-за инцидента на взлетной полосе - РИА Новости, 27.07.2025
Аэропорт Денвера эвакуировал пассажиров из-за инцидента на взлетной полосе
Международный аэропорт Денвера в США сообщил об эвакуации пассажиров из-за инцидента с воздушным судном на взлётно-посадочной полосе. РИА Новости, 27.07.2025
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Международный аэропорт Денвера в США сообщил об эвакуации пассажиров из-за инцидента с воздушным судном на взлётно-посадочной полосе. Ранее в соцсетях было опубликовано видео с пассажирами, покидающими самолет, у которого загорелось левое шасси. "Сегодня днём экстренные службы международного аэропорта Денвера и пожарная служба Денвера отреагировали на сообщение о происшествии с рейсом American Airlines (AA3023, Денвер — Майами), произошедшем на взлётно-посадочной полосе. Все находившиеся на борту уже покинули самолёт", - написала администрация аэропорта в соцсети X. Как сообщил аэропорт, пять человек были осмотрены на месте происшествия, госпитализация не потребовалась. Один человек был осмотрен у выхода на посадку и впоследствии доставлен в медицинское учреждение. Пожарная служба Денвера заявила, что потушила возгорание.
https://ria.ru/20250726/ssha-2031552008.html
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Загоревшийся самолет Boeing в американском аэропорту Денвера
Аэропорт американского Денвера сообщил об эвакуации пассажиров из-за "происшествия" с самолетом на ВПП, нескольких человек осмотрели медики, один госпитализирован. Согласно видео из соцсетей, у самолета American Airlines загорелось левое шасси, пассажиры покидали борт по аварийному надувному трапу. Пожарные Денвера заявили, что возгорание уже потушено.
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в мире, денвер, сша, майами
В мире, Денвер, США, Майами
Аэропорт Денвера эвакуировал пассажиров из-за инцидента на взлетной полосе

Аэропорт Денвера в США эвакуировал пассажиров из-за инцидента с самолетом

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Международный аэропорт Денвера в США сообщил об эвакуации пассажиров из-за инцидента с воздушным судном на взлётно-посадочной полосе.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео с пассажирами, покидающими самолет, у которого загорелось левое шасси.
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"Сегодня днём экстренные службы международного аэропорта Денвера и пожарная служба Денвера отреагировали на сообщение о происшествии с рейсом American Airlines (AA3023, Денвер — Майами), произошедшем на взлётно-посадочной полосе. Все находившиеся на борту уже покинули самолёт", - написала администрация аэропорта в соцсети X.
Как сообщил аэропорт, пять человек были осмотрены на месте происшествия, госпитализация не потребовалась. Один человек был осмотрен у выхода на посадку и впоследствии доставлен в медицинское учреждение.
Пожарная служба Денвера заявила, что потушила возгорание.
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