https://ria.ru/20250726/zemletryasenie-2031674140.html
В южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,2
В южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 26.07.2025
В южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе австралийского острова Маккуори в южной части Тихого океана, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T23:32:00+03:00
2025-07-26T23:32:00+03:00
2025-07-26T23:32:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе австралийского острова Маккуори в южной части Тихого океана, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 16.15 по времени UTC (19.15 мск). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тихий океан, австралия, землетрясение
В мире, Тихий океан, Австралия, Землетрясение
В южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,2
В районе австралийского острова Маккуори произошло землетрясение магнитудой 6,2