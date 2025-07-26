https://ria.ru/20250726/zemletryasenie-2031674140.html

В южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,2

В южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 26.07.2025

В южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе австралийского острова Маккуори в южной части Тихого океана, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T23:32:00+03:00

2025-07-26T23:32:00+03:00

2025-07-26T23:32:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе австралийского острова Маккуори в южной части Тихого океана, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 16.15 по времени UTC (19.15 мск). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250726/zemletryasenie-2031550254.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, тихий океан, австралия, землетрясение