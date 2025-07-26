https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031605623.html

СМИ рассказали, как выходка Зеленского повлияет на переговоры с Россией

СМИ рассказали, как выходка Зеленского повлияет на переговоры с Россией - РИА Новости, 26.07.2025

СМИ рассказали, как выходка Зеленского повлияет на переговоры с Россией

Москва может не сотрудничать с Владимиром Зеленским из-за его действий против антикоррупционных организаций на Украине, пишет Unherd. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T13:29:00+03:00

2025-07-26T13:29:00+03:00

2025-07-26T15:32:00+03:00

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владимир зеленский

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Москва может не сотрудничать с Владимиром Зеленским из-за его действий против антикоррупционных организаций на Украине, пишет Unherd."Теперь Москва может вообще отказаться от сотрудничества с Зеленским, будучи неуверенной в том, что любое соглашение, достигнутое с непопулярным украинским политиком, будет соблюдаться им", — говорится в публикации.Как указал обозреватель, Зеленский, пытаясь укрепить свою политическую власть, поставил под угрозу свою легитимность.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии он был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходят акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.

https://ria.ru/20250726/preduprezhdenie-2031588634.html

https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031597097.html

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