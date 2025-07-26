Рейтинг@Mail.ru
Зеленский нарвался на реакцию Запада и решил отыграть назад, заявил Азаров - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031602552.html
Зеленский нарвался на реакцию Запада и решил отыграть назад, заявил Азаров
Зеленский нарвался на реакцию Запада и решил отыграть назад, заявил Азаров - РИА Новости, 26.07.2025
Зеленский нарвался на реакцию Запада и решил отыграть назад, заявил Азаров
Президент Украины Владимир Зеленский нарвался на реакцию Запада по законопроекту, который касается Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), и решил РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:54:00+03:00
2025-07-26T12:54:00+03:00
в мире
украина
киев
львов
владимир зеленский
николай азаров (политик)
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962940613_0:110:2125:1305_1920x0_80_0_0_d9e3516be9d79b44ae95b9f7ee47a3bb.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский нарвался на реакцию Запада по законопроекту, который касается Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), и решил отыграть назад, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Независимые правоохранительные структуры подходили очень близко к Зеленскому и (главе офиса Зеленского – ред.) Ермаку. Обыски уже проходили в СБУ (Служба безопасности Украины - ред.) - их святая святых. Чего им дожидаться, когда к ним с наручниками придут? Всё было продумано заранее и сделано быстро - проголосовали за закон за два дня без всяких обсуждений. Ну а потом Зеленский нарвался на реакцию - хозяева ему указали на красные линии. Будешь выходить - получишь по зубам. Получил, отыграл назад", - сказал он в интервью АиФ. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250725/protesty-2031534202.html
https://ria.ru/20250726/mid-2031586930.html
украина
киев
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962940613_119:0:2007:1416_1920x0_80_0_0_77bcc537ec8faab8ed845084d955ba40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, николай азаров (политик), национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский нарвался на реакцию Запада и решил отыграть назад, заявил Азаров

Азаров: Зеленский решил отыграть назад после критики Запада по закону о НАБУ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский нарвался на реакцию Запада по законопроекту, который касается Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), и решил отыграть назад, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Независимые правоохранительные структуры подходили очень близко к Зеленскому и (главе офиса Зеленского – ред.) Ермаку. Обыски уже проходили в СБУ (Служба безопасности Украины - ред.) - их святая святых. Чего им дожидаться, когда к ним с наручниками придут? Всё было продумано заранее и сделано быстро - проголосовали за закон за два дня без всяких обсуждений. Ну а потом Зеленский нарвался на реакцию - хозяева ему указали на красные линии. Будешь выходить - получишь по зубам. Получил, отыграл назад", - сказал он в интервью АиФ.
Участники акции протеста из-за закона, отменяющего независимость НАБУ и САП, в Харькове, Украина - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В украинских городах проходят митинги против закона о НАБУ и САП
25 июля, 21:21
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
НАБУ и САП не имеют отношения к борьбе с коррупцией на Украине, заявил МИД
Вчера, 11:22
 
В миреУкраинаКиевЛьвовВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала