Зеленский нарвался на реакцию Запада и решил отыграть назад, заявил Азаров
Азаров: Зеленский решил отыграть назад после критики Запада по закону о НАБУ
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский нарвался на реакцию Запада по законопроекту, который касается Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), и решил отыграть назад, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Независимые правоохранительные структуры подходили очень близко к Зеленскому и (главе офиса Зеленского – ред.) Ермаку. Обыски уже проходили в СБУ (Служба безопасности Украины - ред.) - их святая святых. Чего им дожидаться, когда к ним с наручниками придут? Всё было продумано заранее и сделано быстро - проголосовали за закон за два дня без всяких обсуждений. Ну а потом Зеленский нарвался на реакцию - хозяева ему указали на красные линии. Будешь выходить - получишь по зубам. Получил, отыграл назад", - сказал он в интервью АиФ.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.