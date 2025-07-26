https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031597097.html

"Резкое отступление". СМИ раскрыли неочевидную причину поведения Зеленского

"Резкое отступление". СМИ раскрыли неочевидную причину поведения Зеленского - РИА Новости, 26.07.2025

"Резкое отступление". СМИ раскрыли неочевидную причину поведения Зеленского

Владимир Зеленский изменил свое решение по закону об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за давления со стороны Европы, РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T12:24:00+03:00

2025-07-26T12:24:00+03:00

2025-07-26T12:24:00+03:00

евросоюз

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский изменил свое решение по закону об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за давления со стороны Европы, пишет издание Junge Welt."То, что политика – это искусство отступать в нужный момент, можно наблюдать и в наши дни на Украине. <...> Но почему такое резкое отступление (Сразу после подписания закона о НАБУ. — Прим. ред.)?", — говорится в материале.По словам автора статьи, несогласные с решением Зеленского борцы с коррупцией обратились к Евросоюзу. Так как Зеленскому приходится выпрашивать у ЕС деньги для ВСУ, в этой ситуации он может только уступить, даже если при этом "выставит себя дураком".Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал законопроект. Часть парламентариев расценила его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Митинг в столице проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позже депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде намерены оспорить документ в Конституционном суде.Уже в четверг Зеленский на фоне митингов внес другой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.

https://ria.ru/20250726/ukraina-2031581572.html

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html

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евросоюз, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, владимир зеленский, европа, украина, киев, в мире