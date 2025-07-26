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"Резкое отступление". СМИ раскрыли неочевидную причину поведения Зеленского - РИА Новости, 26.07.2025
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12:24 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031597097.html
"Резкое отступление". СМИ раскрыли неочевидную причину поведения Зеленского
"Резкое отступление". СМИ раскрыли неочевидную причину поведения Зеленского - РИА Новости, 26.07.2025
"Резкое отступление". СМИ раскрыли неочевидную причину поведения Зеленского
Владимир Зеленский изменил свое решение по закону об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за давления со стороны Европы, РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:24:00+03:00
2025-07-26T12:24:00+03:00
евросоюз
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
вооруженные силы украины
владимир зеленский
европа
украина
киев
в мире
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский изменил свое решение по закону об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за давления со стороны Европы, пишет издание Junge Welt."То, что политика – это искусство отступать в нужный момент, можно наблюдать и в наши дни на Украине. &lt;...&gt; Но почему такое резкое отступление (Сразу после подписания закона о НАБУ. — Прим. ред.)?", — говорится в материале.По словам автора статьи, несогласные с решением Зеленского борцы с коррупцией обратились к Евросоюзу. Так как Зеленскому приходится выпрашивать у ЕС деньги для ВСУ, в этой ситуации он может только уступить, даже если при этом "выставит себя дураком".Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал законопроект. Часть парламентариев расценила его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Митинг в столице проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позже депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде намерены оспорить документ в Конституционном суде.Уже в четверг Зеленский на фоне митингов внес другой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031581572.html
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евросоюз, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, владимир зеленский, европа, украина, киев, в мире
Евросоюз, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Европа, Украина, Киев, В мире
"Резкое отступление". СМИ раскрыли неочевидную причину поведения Зеленского

Junge Welt: Зеленский изменил свое решение по закону о НАБУ из-за Евросоюза

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский изменил свое решение по закону об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за давления со стороны Европы, пишет издание Junge Welt.
"То, что политика – это искусство отступать в нужный момент, можно наблюдать и в наши дни на Украине. <...> Но почему такое резкое отступление (Сразу после подписания закона о НАБУ. — Прим. ред.)?", — говорится в материале.
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Вчера, 10:34
По словам автора статьи, несогласные с решением Зеленского борцы с коррупцией обратились к Евросоюзу. Так как Зеленскому приходится выпрашивать у ЕС деньги для ВСУ, в этой ситуации он может только уступить, даже если при этом "выставит себя дураком".
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал законопроект. Часть парламентариев расценила его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.
Митинг в столице проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позже депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне митингов внес другой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Ну все, Зеленского наконец уберут. Это означает долгую тотальную войну
25 июля, 08:00
 
ЕвросоюзНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Вооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийЕвропаУкраинаКиевВ мире
 
 
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