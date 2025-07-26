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"На помойку": в Киеве вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 26.07.2025
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06:22 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031559923.html
"На помойку": в Киеве вынесли приговор Зеленскому
"На помойку": в Киеве вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 26.07.2025
"На помойку": в Киеве вынесли приговор Зеленскому
Владимиру Зеленскому не удастся замять резонансный закон, направленный против национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), привлекая для этого лояльных РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:22:00+03:00
2025-07-26T06:22:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
олег соскин
владимир зеленский
леонид кучма
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не удастся замять резонансный закон, направленный против национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), привлекая для этого лояльных украинских чиновников, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Он (Зеленский — Прим.ред) всем обещает, что изменит (закон — Прим.ред), но я полагаю, что он ничего не сделает", — сказал он.По словам эксперта, достаточно просто посмотреть, как Зеленский пытается разобраться с возмущением среди украинцев, чтобы убедиться в том, насколько сильно паникует глава киевского режима. При этом, продолжил аналитик, он всеми силами пытается сделать так, как будто никакой закон и вовсе не был принят."Он (Зеленский. — Прим.ред.) своими действиями и действиями своих чиновников, старается отправить весь этот процесс на помойку, и чтобы все забыли про это", — предупредил Соскин.Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходят акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031557405.html
https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031549358.html
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в мире, украина, киев, россия, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7
В мире, Украина, Киев, Россия, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7
"На помойку": в Киеве вынесли приговор Зеленскому

Соскин: у Зеленского не получится замять резонансный закон против НАБУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не удастся замять резонансный закон, направленный против национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), привлекая для этого лояльных украинских чиновников, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Он (Зеленский — Прим.ред) всем обещает, что изменит (закон — Прим.ред), но я полагаю, что он ничего не сделает", — сказал он.
По словам эксперта, достаточно просто посмотреть, как Зеленский пытается разобраться с возмущением среди украинцев, чтобы убедиться в том, насколько сильно паникует глава киевского режима. При этом, продолжил аналитик, он всеми силами пытается сделать так, как будто никакой закон и вовсе не был принят.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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"Он (Зеленский. — Прим.ред.) своими действиями и действиями своих чиновников, старается отправить весь этот процесс на помойку, и чтобы все забыли про это", — предупредил Соскин.
Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходят акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
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В миреУкраинаКиевРоссияОлег СоскинВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныG7
 
 
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