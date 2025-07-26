https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031557405.html

"Это катастрофа": на Западе забили тревогу из-за нового удара по Зеленскому

"Это катастрофа": на Западе забили тревогу из-за нового удара по Зеленскому - РИА Новости, 26.07.2025

"Это катастрофа": на Западе забили тревогу из-за нового удара по Зеленскому

Решение Владимира Зеленского начать конфронтацию с национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) может лишить киевский режим финансирования Запада, заявил... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T04:58:00+03:00

2025-07-26T04:58:00+03:00

2025-07-26T07:25:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского начать конфронтацию с национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) может лишить киевский режим финансирования Запада, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Это лишь облегчает коррупцию. Я думаю, что это было катастрофой с точки зрения дальнейшего убеждения этих людей (Западных политиков. — Прим.ред) продолжать выделять деньги на войну", — сказал он.По мнению эксперта, некоторые европейские политики могут воспользоваться начавшейся напряженностью внутри руководства Украины, чтобы отказаться от помощи киевскому режиму. Это будет особенно актуально для тех западных политиков, которые участвуют в местных выборах и хотят получить голоса избирателей, выступающих за прекращение предоставления помощи постсоветской республике, пояснил аналитик."Теперь им (Западным политикам. — Прим.ред) больше не нужно отправлять кучу денег на Украину, так что они могут не поднимать налоги, либо увеличить социальные расходы, что будет популярной мерой перед выборами", — резюмировал Меркурис.Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходят акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031549358.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр меркурис, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7