https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031549358.html

"Прижат к стене": в Германии рассказали, что произошло с Зеленским

"Прижат к стене": в Германии рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 26.07.2025

"Прижат к стене": в Германии рассказали, что произошло с Зеленским

После принятия закона против антиконституционных органов Украины Владимир Зеленский растерял привлекательность своего медийного образа даже среди наиболее ярких РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T00:50:00+03:00

2025-07-26T00:50:00+03:00

2025-07-26T00:50:00+03:00

в мире

украина

киев

германия

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. После принятия закона против антиконституционных органов Украины Владимир Зеленский растерял привлекательность своего медийного образа даже среди наиболее ярких сторонников помощи главе киевского режима, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Очарование Зеленского исчезло, по крайней мере, на этой неделе, даже у самых стойких сторонников Украины. Его решения подвергаются всеобщему сомнению. Зеленский прижат к стене", — говорится в материале.Как утверждает издание, глава киевского режима в свете последних событий выглядит как человек, который больше не контролирует свою страну, а озабочен лишь тем, чтобы сохранить свое влияние на вершине политической власти на Украине."Зеленский все чаще рассматривает свои политические действия через призму сохранения собственной власти", — подчеркивает издание.По мнению автора, долгое время западные партнеры Киева закрывали глаза на проблемные тенденции в постсоветской республике, сознательно не замечая недостаточную борьбу с коррупцией.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал законопроект. Часть парламентариев расценила его как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Митинг в столице проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позже депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде намерены оспорить документ в Конституционном суде.Уже в четверг Зеленский на фоне митингов внес другой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.Британский журнал The Spectator, в свою очередь, писал, что урон для имиджа Зеленского на Украине и на Западе после прошедших акций в поддержку НАБУ может оказаться непоправимым.

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031487431.html

https://ria.ru/20250725/ssha-2031411919.html

https://ria.ru/20250725/rada-2031426010.html

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германия

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в мире, украина, киев, германия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины