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В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 26.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:43 26.07.2025 (обновлено: 09:16 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/vzryvy-2031552962.html
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 26.07.2025
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T02:43:00+03:00
2025-07-26T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьков
россия
игорь терехов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". "Взрыв в Харькове", — говорится в четырех постах, опубликованных в Telegram-канале СМИ.В районе 00:41 мск местные издания писали о пяти взрывах в городе. По данным мэра Игоря Терехова, они прогремели в Киевском районе. Примерно через час сообщалось о еще одном взрыве за пределами Харькова.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с вечера пятницы в Харьковской области звучит воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031528527.html
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украина, харьков, россия, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьков, Россия, Игорь Терехов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире
В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное".
"Взрыв в Харькове", — говорится в четырех постах, опубликованных в Telegram-канале СМИ.
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В районе 00:41 мск местные издания писали о пяти взрывах в городе. По данным мэра Игоря Терехова, они прогремели в Киевском районе. Примерно через час сообщалось о еще одном взрыве за пределами Харькова.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с вечера пятницы в Харьковской области звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковРоссияИгорь ТереховДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВ мире
 
 
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