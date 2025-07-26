https://ria.ru/20250726/vzryvy-2031552962.html

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 26.07.2025

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T02:43:00+03:00

2025-07-26T02:43:00+03:00

2025-07-26T09:16:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". "Взрыв в Харькове", — говорится в четырех постах, опубликованных в Telegram-канале СМИ.В районе 00:41 мск местные издания писали о пяти взрывах в городе. По данным мэра Игоря Терехова, они прогремели в Киевском районе. Примерно через час сообщалось о еще одном взрыве за пределами Харькова.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с вечера пятницы в Харьковской области звучит воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031528527.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

харьковская область

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украина, харьков, россия, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире