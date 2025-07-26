https://ria.ru/20250726/vzryvy-2031552962.html
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 26.07.2025
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T02:43:00+03:00
2025-07-26T02:43:00+03:00
2025-07-26T09:16:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". "Взрыв в Харькове", — говорится в четырех постах, опубликованных в Telegram-канале СМИ.В районе 00:41 мск местные издания писали о пяти взрывах в городе. По данным мэра Игоря Терехова, они прогремели в Киевском районе. Примерно через час сообщалось о еще одном взрыве за пределами Харькова.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с вечера пятницы в Харьковской области звучит воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031528527.html
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В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги