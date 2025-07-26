https://ria.ru/20250726/vzryvy-2031549201.html

В Харькове и Шостке прогремели взрывы

В Харькове и Шостке прогремели взрывы - РИА Новости, 26.07.2025

В Харькове и Шостке прогремели взрывы

Взрывы прогремели в субботу в Харькове, а также в городе Шостка Сумской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T00:49:00+03:00

2025-07-26T00:49:00+03:00

2025-07-26T00:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

сумская область

украина

игорь терехов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Харькове, а также в городе Шостка Сумской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Вечером в пятницу мэр Харькова Игорь Терехов и украинские СМИ сообщали о четырех взрывах в Харькове. "Взрыв прогремел в Харькове... Еще взрыв в Харькове... Третий и четвертый взрывы в Харькове... Пятый взрыв в Харькове", - говорится в сообщениях, опубликованных после полуночи в Telegram-канале "Общественного". Терехов заявил, что предварительно взрывы прогремели в Киевском районе города. Кроме того, телеканал сообщил о взрывах в городе Шостка Сумской области. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Сумской областях воздушная тревога звучит с вечера пятницы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250725/harkov-2031546384.html

https://ria.ru/20250725/dnepropetrovsk-2031542452.html

харьков

сумская область

украина

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харьков, сумская область, украина, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины