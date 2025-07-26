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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 26.07.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу вечером в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T22:08:00+03:00
2025-07-26T22:08:00+03:00
2025-07-26T22:08:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу вечером в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы