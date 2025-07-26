https://ria.ru/20250726/vsu-2031638999.html

В Брянской области при атаке дрона пострадал человек

В Брянской области при атаке дрона пострадал человек - РИА Новости, 26.07.2025

В Брянской области при атаке дрона пострадал человек

Мирный житель был ранен дроном ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:53:00+03:00

2025-07-26T17:53:00+03:00

2025-07-26T17:53:00+03:00

происшествия

брянская область

климовский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мирный житель был ранен дроном ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале. Губернатор также пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал жителей региона к осторожности и соблюдению необходимых мер безопасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

климовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины