https://ria.ru/20250726/vsu-2031638999.html
В Брянской области при атаке дрона пострадал человек
В Брянской области при атаке дрона пострадал человек - РИА Новости, 26.07.2025
В Брянской области при атаке дрона пострадал человек
Мирный житель был ранен дроном ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:53:00+03:00
2025-07-26T17:53:00+03:00
2025-07-26T17:53:00+03:00
происшествия
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мирный житель был ранен дроном ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале. Губернатор также пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал жителей региона к осторожности и соблюдению необходимых мер безопасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке дрона пострадал человек
В Брянской области при атаке украинского дрона пострадал мирный житель