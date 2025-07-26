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В Брянской области при атаке дрона пострадал человек - РИА Новости, 26.07.2025
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17:53 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/vsu-2031638999.html
В Брянской области при атаке дрона пострадал человек
В Брянской области при атаке дрона пострадал человек - РИА Новости, 26.07.2025
В Брянской области при атаке дрона пострадал человек
Мирный житель был ранен дроном ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:53:00+03:00
2025-07-26T17:53:00+03:00
происшествия
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мирный житель был ранен дроном ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале. Губернатор также пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал жителей региона к осторожности и соблюдению необходимых мер безопасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке дрона пострадал человек

В Брянской области при атаке украинского дрона пострадал мирный житель

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мирный житель был ранен дроном ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор также пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал жителей региона к осторожности и соблюдению необходимых мер безопасности.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБрянская областьКлимовский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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