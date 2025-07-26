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ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 26.07.2025 (обновлено: 19:36 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/vsu-2031631142.html
ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области
ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области - РИА Новости, 26.07.2025
ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области
Украинский дрон атаковал коммерческий объект в поселке Уразово Белгородской области, пострадавшему мужчине с баротравмой помощь оказали на месте, сообщил... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:51:00+03:00
2025-07-26T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал коммерческий объект в поселке Уразово Белгородской области, пострадавшему мужчине с баротравмой помощь оказали на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В поселке Уразово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал коммерческий объект. Пострадал мирный житель. Мужчине с баротравмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате детонации в здании повреждены остекление и оборудование.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области

ВСУ атаковали коммерческий объект в белгородском Уразово

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкраинский дрон атаковал коммерческий объект в поселке Уразово Белгородской области
Украинский дрон атаковал коммерческий объект в поселке Уразово Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Украинский дрон атаковал коммерческий объект в поселке Уразово Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал коммерческий объект в поселке Уразово Белгородской области, пострадавшему мужчине с баротравмой помощь оказали на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В поселке Уразово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал коммерческий объект. Пострадал мирный житель. Мужчине с баротравмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате детонации в здании повреждены остекление и оборудование.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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