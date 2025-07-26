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ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области
ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области - РИА Новости, 26.07.2025
ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области
Украинский дрон атаковал коммерческий объект в поселке Уразово Белгородской области, пострадавшему мужчине с баротравмой помощь оказали на месте, сообщил... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:51:00+03:00
2025-07-26T16:51:00+03:00
2025-07-26T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал коммерческий объект в поселке Уразово Белгородской области, пострадавшему мужчине с баротравмой помощь оказали на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В поселке Уразово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал коммерческий объект. Пострадал мирный житель. Мужчине с баротравмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате детонации в здании повреждены остекление и оборудование.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области
ВСУ атаковали коммерческий объект в белгородском Уразово