https://ria.ru/20250726/vsu-2031631142.html

ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области

ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области - РИА Новости, 26.07.2025

ВСУ атаковали коммерческий объект в Белгородской области

Украинский дрон атаковал коммерческий объект в поселке Уразово Белгородской области, пострадавшему мужчине с баротравмой помощь оказали на месте, сообщил... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T16:51:00+03:00

2025-07-26T16:51:00+03:00

2025-07-26T19:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал коммерческий объект в поселке Уразово Белгородской области, пострадавшему мужчине с баротравмой помощь оказали на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В поселке Уразово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал коммерческий объект. Пострадал мирный житель. Мужчине с баротравмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате детонации в здании повреждены остекление и оборудование.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины