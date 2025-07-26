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Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 26.07.2025 (обновлено: 12:19 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/vsu-2031594206.html
Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 26.07.2025
Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли более 455 военнослужащих за сутки, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:09:00+03:00
2025-07-26T12:19:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли более 455 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дачное Днепропетровской области, Удачное, Родинское, Полтавка и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия.
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника

МО РФ: потери ВСУ в зоне "Центра" составили более 455 военнослужащих

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли более 455 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дачное Днепропетровской области, Удачное, Родинское, Полтавка и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.07.2025
24 июля, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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