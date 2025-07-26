https://ria.ru/20250726/vsu-2031594206.html

Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 26.07.2025

Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли более 455 военнослужащих за сутки, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T12:09:00+03:00

2025-07-26T12:09:00+03:00

2025-07-26T12:19:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли более 455 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дачное Днепропетровской области, Удачное, Родинское, Полтавка и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия.

https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)