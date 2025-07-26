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Белоусов поздравил гвардейцев с освобождением Зеленого Гая в ДНР - РИА Новости, 26.07.2025
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13:53 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/voyska-2031607264.html
Белоусов поздравил гвардейцев с освобождением Зеленого Гая в ДНР
Белоусов поздравил гвардейцев с освобождением Зеленого Гая в ДНР - РИА Новости, 26.07.2025
Белоусов поздравил гвардейцев с освобождением Зеленого Гая в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Зеленый Гай в... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T13:53:00+03:00
2025-07-26T13:53:00+03:00
безопасность
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Зеленый Гай в ДНР, сообщило в субботу военное ведомство России. "Ваша доблесть, стойкость и преданность долгу служит ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего отечества", – сказано в телеграмме. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в самые сложные моменты воины-гвардейцы демонстрируют несгибаемую волю, высочайший профессионализм и настоящий боевой дух, а каждый их подвиг является доказательством безграничной любви к родине и готовности стоять за нее до конца. "Пусть ваша отвага и единство будут всегда непоколебимы", – сказал министр обороны РФ. Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы Российской Федерации.
https://ria.ru/20250726/gay-2031593808.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил гвардейцев с освобождением Зеленого Гая в ДНР

Глава Минобороны Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Зеленого Гая

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Зеленый Гай в ДНР, сообщило в субботу военное ведомство России.
"Ваша доблесть, стойкость и преданность долгу служит ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего отечества", – сказано в телеграмме.
Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в самые сложные моменты воины-гвардейцы демонстрируют несгибаемую волю, высочайший профессионализм и настоящий боевой дух, а каждый их подвиг является доказательством безграничной любви к родине и готовности стоять за нее до конца.
"Пусть ваша отвага и единство будут всегда непоколебимы", – сказал министр обороны РФ.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы Российской Федерации.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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Вчера, 12:05
 
БезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей Белоусов
 
 
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