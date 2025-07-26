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Российские войска нанесли поражение складам украинских БПЛА
Российские войска нанесли поражение складам украинских БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
Российские войска нанесли поражение складам украинских БПЛА
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам сборки и хранения украинских беспилотников и складам ракетно-артиллерийского... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:05:00+03:00
2025-07-26T12:05:00+03:00
2025-07-26T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам сборки и хранения украинских беспилотников и складам ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что также поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.Как добавили в Минобороны РФ, средства ПВО сбили пять снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 257 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, США
Российские войска нанесли поражение складам украинских БПЛА
МО РФ: ВС РФ нанесли поражение местам сборки украинских БПЛА и складам оружия