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Российские войска нанесли поражение складам украинских БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 26.07.2025 (обновлено: 12:24 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/voyska-2031593910.html
Российские войска нанесли поражение складам украинских БПЛА
Российские войска нанесли поражение складам украинских БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
Российские войска нанесли поражение складам украинских БПЛА
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам сборки и хранения украинских беспилотников и складам ракетно-артиллерийского... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:05:00+03:00
2025-07-26T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам сборки и хранения украинских беспилотников и складам ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что также поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.Как добавили в Минобороны РФ, средства ПВО сбили пять снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 257 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, США
Российские войска нанесли поражение складам украинских БПЛА

МО РФ: ВС РФ нанесли поражение местам сборки украинских БПЛА и складам оружия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам сборки и хранения украинских беспилотников и складам ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что также поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Как добавили в Минобороны РФ, средства ПВО сбили пять снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 257 беспилотников самолетного типа.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.07.2025
24 июля, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьСША
 
 
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