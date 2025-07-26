https://ria.ru/20250726/vostok-2031596427.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 26.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
Киев за сутки потерял в зоне ответственности группировки до 190 военнослужащих в результате действий группировки "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:09:00+03:00
2025-07-26T12:09:00+03:00
2025-07-26T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял в зоне ответственности группировки до 190 военнослужащих в результате действий группировки "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - уточняется в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия "Востока"