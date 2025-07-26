https://ria.ru/20250726/vostok-2031596427.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 26.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

Киев за сутки потерял в зоне ответственности группировки до 190 военнослужащих в результате действий группировки "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T12:09:00+03:00

2025-07-26T12:09:00+03:00

2025-07-26T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял в зоне ответственности группировки до 190 военнослужащих в результате действий группировки "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - уточняется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины