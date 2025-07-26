https://ria.ru/20250726/volodin-2031574012.html

Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником - РИА Новости, 26.07.2025

Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:27:00+03:00

2025-07-26T09:27:00+03:00

2025-07-26T09:27:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. "Поздравляю работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником. Благодаря внедрению современных технологий, расширению ассортимента продукции, запуску удобных для людей сервисов отрасль развивается, вносит вклад в укрепление экономики нашей страны, повышение качества жизни граждан", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте. Он отметил, что профессионализм, ответственность и добросовестное отношение к своему делу работников сферы товаров и услуг вызывают уважение. Председатель Госдумы пожелал успехов и всего наилучшего всем причастным к празднику.

https://ria.ru/20240818/volodin-1966861136.html

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вячеслав володин, госдума рф, россия, общество