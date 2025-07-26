https://ria.ru/20250726/volodin-2031574012.html
Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником
Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником - РИА Новости, 26.07.2025
Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:27:00+03:00
2025-07-26T09:27:00+03:00
2025-07-26T09:27:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665650_82:0:2424:1318_1920x0_80_0_0_777abef128bbf70677bf8a30ec5b87aa.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. "Поздравляю работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником. Благодаря внедрению современных технологий, расширению ассортимента продукции, запуску удобных для людей сервисов отрасль развивается, вносит вклад в укрепление экономики нашей страны, повышение качества жизни граждан", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте. Он отметил, что профессионализм, ответственность и добросовестное отношение к своему делу работников сферы товаров и услуг вызывают уважение. Председатель Госдумы пожелал успехов и всего наилучшего всем причастным к празднику.
https://ria.ru/20240818/volodin-1966861136.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665650_357:0:2151:1345_1920x0_80_0_0_7894735b16889a98ef414dc74405ab6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, россия, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Общество
Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником
Володин: профессионализм работников торговли вызывает уважение