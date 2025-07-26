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Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником - РИА Новости, 26.07.2025
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09:27 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/volodin-2031574012.html
Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником
Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником - РИА Новости, 26.07.2025
Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:27:00+03:00
2025-07-26T09:27:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
россия
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы. "Поздравляю работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником. Благодаря внедрению современных технологий, расширению ассортимента продукции, запуску удобных для людей сервисов отрасль развивается, вносит вклад в укрепление экономики нашей страны, повышение качества жизни граждан", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте. Он отметил, что профессионализм, ответственность и добросовестное отношение к своему делу работников сферы товаров и услуг вызывают уважение. Председатель Госдумы пожелал успехов и всего наилучшего всем причастным к празднику.
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вячеслав володин, госдума рф, россия, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Общество
Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Володин: профессионализм работников торговли вызывает уважение

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников торговли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы.
"Поздравляю работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником. Благодаря внедрению современных технологий, расширению ассортимента продукции, запуску удобных для людей сервисов отрасль развивается, вносит вклад в укрепление экономики нашей страны, повышение качества жизни граждан", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.
Он отметил, что профессионализм, ответственность и добросовестное отношение к своему делу работников сферы товаров и услуг вызывают уважение. Председатель Госдумы пожелал успехов и всего наилучшего всем причастным к празднику.
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