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Российские военные посадили в Запорожской области беспилотник ВСУ
Российские военные посадили в Запорожской области беспилотник ВСУ - РИА Новости, 26.07.2025
Российские военные посадили в Запорожской области беспилотник ВСУ
Российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области БПЛА украинских боевиков, оснащенный оборудованием с пломбами компании Silvus... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T03:08:00+03:00
2025-07-26T03:08:00+03:00
2025-07-26T08:29:00+03:00
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МОСКВА 26 июл - РИА Новости. Российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области БПЛА украинских боевиков, оснащенный оборудованием с пломбами компании Silvus Technologies, расположенной в США, заявил РИА Новости представитель силовых структур. По информации из открытых источников, сферой деятельности компании "Silvus Technologies" является беспроводная связь. Технологии используются в правоохранительных структурах, военных беспилотных системах, в морской и других сферах. Silvus Technologies основана в 2004 году и расположена в Лос-Анджелесе. "Нашими специалистами был посажен летательный аппарат ВСУ. По схеме с вертикальным взлетом и посадкой. Но самое интересное у него внутри. Внутри находится не китайское оборудование. Есть предположение , что там используются американские военные технологии", - сообщил собеседник агентства. Он пояснил, что в планах изучить электронику и извлечь из нее данные. "Изучаем... Планируем извлечь оттуда полётную информацию: место запуска, маршрут полета, полетное задание целиком. Работаем. Дальнейшее изучение покажет какие то подробности", - сказал представитель силовых структур.
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Российские специалисты перехватили в Запорожской области украинский БПЛА с оборудованием
Российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области украинский БПЛА с оборудованием, маркированным компанией Silvus Technologies из США, которая производит продукцию для военных беспилотных систем. РИА Новости впервые показывает кадры БПЛА такого типа с неповрежденным оборудованием.
2025-07-26T03:08
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запорожская область, сша, лос-анджелес, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, США, Лос-Анджелес, Вооруженные силы Украины
Российские военные посадили в Запорожской области беспилотник ВСУ
Бойцы ВС России посадили в Запорожской области БПЛА ВСУ с оборудованием из США