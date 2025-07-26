https://ria.ru/20250726/voennye-2031553781.html

Российские военные посадили в Запорожской области беспилотник ВСУ

Российские военные посадили в Запорожской области беспилотник ВСУ - РИА Новости, 26.07.2025

Российские военные посадили в Запорожской области беспилотник ВСУ

Российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области БПЛА украинских боевиков, оснащенный оборудованием с пломбами компании Silvus... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T03:08:00+03:00

2025-07-26T03:08:00+03:00

2025-07-26T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

сша

лос-анджелес

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031569687_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0956161254aeecf6b9c0e233fa0935dd.jpg

МОСКВА 26 июл - РИА Новости. Российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области БПЛА украинских боевиков, оснащенный оборудованием с пломбами компании Silvus Technologies, расположенной в США, заявил РИА Новости представитель силовых структур. По информации из открытых источников, сферой деятельности компании "Silvus Technologies" является беспроводная связь. Технологии используются в правоохранительных структурах, военных беспилотных системах, в морской и других сферах. Silvus Technologies основана в 2004 году и расположена в Лос-Анджелесе. "Нашими специалистами был посажен летательный аппарат ВСУ. По схеме с вертикальным взлетом и посадкой. Но самое интересное у него внутри. Внутри находится не китайское оборудование. Есть предположение , что там используются американские военные технологии", - сообщил собеседник агентства. Он пояснил, что в планах изучить электронику и извлечь из нее данные. "Изучаем... Планируем извлечь оттуда полётную информацию: место запуска, маршрут полета, полетное задание целиком. Работаем. Дальнейшее изучение покажет какие то подробности", - сказал представитель силовых структур.

https://ria.ru/20250725/kadyrov-2031546032.html

запорожская область

сша

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские специалисты перехватили в Запорожской области украинский БПЛА с оборудованием Российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области украинский БПЛА с оборудованием, маркированным компанией Silvus Technologies из США, которая производит продукцию для военных беспилотных систем. РИА Новости впервые показывает кадры БПЛА такого типа с неповрежденным оборудованием. 2025-07-26T03:08 true PT2M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, сша, лос-анджелес, вооруженные силы украины