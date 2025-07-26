Рейтинг@Mail.ru
Российские военные посадили в Запорожской области беспилотник ВСУ - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:08 26.07.2025 (обновлено: 08:29 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/voennye-2031553781.html
Российские военные посадили в Запорожской области беспилотник ВСУ
Российские военные посадили в Запорожской области беспилотник ВСУ - РИА Новости, 26.07.2025
Российские военные посадили в Запорожской области беспилотник ВСУ
Российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области БПЛА украинских боевиков, оснащенный оборудованием с пломбами компании Silvus... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T03:08:00+03:00
2025-07-26T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
сша
лос-анджелес
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031569687_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0956161254aeecf6b9c0e233fa0935dd.jpg
МОСКВА 26 июл - РИА Новости. Российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области БПЛА украинских боевиков, оснащенный оборудованием с пломбами компании Silvus Technologies, расположенной в США, заявил РИА Новости представитель силовых структур. По информации из открытых источников, сферой деятельности компании "Silvus Technologies" является беспроводная связь. Технологии используются в правоохранительных структурах, военных беспилотных системах, в морской и других сферах. Silvus Technologies основана в 2004 году и расположена в Лос-Анджелесе. "Нашими специалистами был посажен летательный аппарат ВСУ. По схеме с вертикальным взлетом и посадкой. Но самое интересное у него внутри. Внутри находится не китайское оборудование. Есть предположение , что там используются американские военные технологии", - сообщил собеседник агентства. Он пояснил, что в планах изучить электронику и извлечь из нее данные. "Изучаем... Планируем извлечь оттуда полётную информацию: место запуска, маршрут полета, полетное задание целиком. Работаем. Дальнейшее изучение покажет какие то подробности", - сказал представитель силовых структур.
https://ria.ru/20250725/kadyrov-2031546032.html
запорожская область
сша
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российские специалисты перехватили в Запорожской области украинский БПЛА с оборудованием
Российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области украинский БПЛА с оборудованием, маркированным компанией Silvus Technologies из США, которая производит продукцию для военных беспилотных систем. РИА Новости впервые показывает кадры БПЛА такого типа с неповрежденным оборудованием.
2025-07-26T03:08
true
PT2M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031569687_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e695485348230b60f2359f44779feaae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, сша, лос-анджелес, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, США, Лос-Анджелес, Вооруженные силы Украины
Российские военные посадили в Запорожской области беспилотник ВСУ

Бойцы ВС России посадили в Запорожской области БПЛА ВСУ с оборудованием из США

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА 26 июл - РИА Новости. Российские специалисты перехватили сигнал и посадили в Запорожской области БПЛА украинских боевиков, оснащенный оборудованием с пломбами компании Silvus Technologies, расположенной в США, заявил РИА Новости представитель силовых структур.
По информации из открытых источников, сферой деятельности компании "Silvus Technologies" является беспроводная связь. Технологии используются в правоохранительных структурах, военных беспилотных системах, в морской и других сферах. Silvus Technologies основана в 2004 году и расположена в Лос-Анджелесе.
"Нашими специалистами был посажен летательный аппарат ВСУ. По схеме с вертикальным взлетом и посадкой. Но самое интересное у него внутри. Внутри находится не китайское оборудование. Есть предположение , что там используются американские военные технологии", - сообщил собеседник агентства.
Он пояснил, что в планах изучить электронику и извлечь из нее данные. "Изучаем... Планируем извлечь оттуда полётную информацию: место запуска, маршрут полета, полетное задание целиком. Работаем. Дальнейшее изучение покажет какие то подробности", - сказал представитель силовых структур.
Уничтожение огневых точек ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Кадыров рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ в районе Работино
Вчера, 23:46
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСШАЛос-АнджелесВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала