https://ria.ru/20250726/voda-2031625113.html

В подмосковном Королеве восстанавливают водоснабжение после аварии

В подмосковном Королеве восстанавливают водоснабжение после аварии - РИА Новости, 26.07.2025

В подмосковном Королеве восстанавливают водоснабжение после аварии

Подачу воды в Королеве после аварии планируется восстановить в течение нескольких часов, в микрорайоны организуют подвоз воды, заявил губернатор Московской... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:58:00+03:00

2025-07-26T15:58:00+03:00

2025-07-26T16:00:00+03:00

королев

московская область (подмосковье)

происшествия

андрей воробьев

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подачу воды в Королеве после аварии планируется восстановить в течение нескольких часов, в микрорайоны организуют подвоз воды, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."В Королёве возникла аварийная ситуация — сегодня в 14.30 во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу, в связи с чем сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город. Специалисты Водоканала уже приступили к переключению на резервный источник — это позволит восстановить подачу воды в течение нескольких часов", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.По поручению губернатора в город направлены аварийные службы МОС АВС, включая бригады из соседних муниципалитетов. Муниципальными и областными службами будет организован подвоз воды для жителей во всех микрорайонах."Авария не связана с технологическим сбоем на канализационно-насосной станции, который произошел вечером в четверг. Мы понимаем, насколько сложно оставаться без воды, особенно в летнюю жару. Прошу жителей с пониманием отнестись к происходящему — все службы делают всё возможное, чтобы как можно скорее устранить проблему. Ход работ буду контролировать лично", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20250724/krym-2031262932.html

королев

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

королев, московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев