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В подмосковном Королеве восстанавливают водоснабжение после аварии - РИА Новости, 26.07.2025
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15:58 26.07.2025 (обновлено: 16:00 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/voda-2031625113.html
В подмосковном Королеве восстанавливают водоснабжение после аварии
В подмосковном Королеве восстанавливают водоснабжение после аварии - РИА Новости, 26.07.2025
В подмосковном Королеве восстанавливают водоснабжение после аварии
Подачу воды в Королеве после аварии планируется восстановить в течение нескольких часов, в микрорайоны организуют подвоз воды, заявил губернатор Московской... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:58:00+03:00
2025-07-26T16:00:00+03:00
королев
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подачу воды в Королеве после аварии планируется восстановить в течение нескольких часов, в микрорайоны организуют подвоз воды, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.&quot;В Королёве возникла аварийная ситуация — сегодня в 14.30 во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу, в связи с чем сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город. Специалисты Водоканала уже приступили к переключению на резервный источник — это позволит восстановить подачу воды в течение нескольких часов&quot;, - написал Воробьев в своем Telegram-канале.По поручению губернатора в город направлены аварийные службы МОС АВС, включая бригады из соседних муниципалитетов. Муниципальными и областными службами будет организован подвоз воды для жителей во всех микрорайонах."Авария не связана с технологическим сбоем на канализационно-насосной станции, который произошел вечером в четверг. Мы понимаем, насколько сложно оставаться без воды, особенно в летнюю жару. Прошу жителей с пониманием отнестись к происходящему — все службы делают всё возможное, чтобы как можно скорее устранить проблему. Ход работ буду контролировать лично", - добавил Воробьев.
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королев
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королев, московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев
Королев, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Андрей Воробьев
В подмосковном Королеве восстанавливают водоснабжение после аварии

Воробьев: подачу воды в Королеве планируют восстановить за несколько часов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подачу воды в Королеве после аварии планируется восстановить в течение нескольких часов, в микрорайоны организуют подвоз воды, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«

Королёве возникла аварийная ситуация — сегодня в 14.30 во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу, в связи с чем сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город. Специалисты Водоканала уже приступили к переключению на резервный источник — это позволит восстановить подачу воды в течение нескольких часов", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По поручению губернатора в город направлены аварийные службы МОС АВС, включая бригады из соседних муниципалитетов. Муниципальными и областными службами будет организован подвоз воды для жителей во всех микрорайонах.
"Авария не связана с технологическим сбоем на канализационно-насосной станции, который произошел вечером в четверг. Мы понимаем, насколько сложно оставаться без воды, особенно в летнюю жару. Прошу жителей с пониманием отнестись к происходящему — все службы делают всё возможное, чтобы как можно скорее устранить проблему. Ход работ буду контролировать лично", - добавил Воробьев.
Евпатория - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Евпатория осталась без воды из-за аварии
24 июля, 20:45
 
КоролевМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияАндрей Воробьев
 
 
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