https://ria.ru/20250726/valaam-2030905687.html

Валаамские "самовары" Сталина: история, которую скрывали 70 лет

Валаамские "самовары" Сталина: история, которую скрывали 70 лет - РИА Новости, 26.07.2025

Валаамские "самовары" Сталина: история, которую скрывали 70 лет

На севере Ладожского озера, среди скал и сосен древнего Валаама, 34 года существовал дом инвалидов войны. Сюда в 1950-х привезли сотни фронтовиков, многие из... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:38:00+03:00

2025-07-26T09:38:00+03:00

2025-07-26T09:38:00+03:00

валаам

ладожское озеро

ссср

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. На севере Ладожского озера, среди скал и сосен древнего Валаама, 34 года существовал дом инвалидов войны. Сюда в 1950-х привезли сотни фронтовиков, многие из которых потеряли руки и ноги. Их цинично прозвали "самоварами" — за сходство протезов с ручками. Вокруг этого места родилось множество легенд: одни говорят о концлагере для ветеранов, другие — о необходимом приюте для обездоленных. Что происходило на самом деле в стенах бывшего монастыря? И почему правда оказалась сложнее любых мифов?Проблема, которую нужно было срочно решатьПобеда в войне далась СССР чудовищной ценой. Только официально инвалидами стали 2,5 миллиона человек. Но цифры не передавали масштаба человеческой трагедии. По улицам городов ползали на самодельных тележках безногие, просили милостыню слепые, собирались в подворотнях безрукие фронтовики.Для советского государства это стало серьезной проблемой. Данные милиции красноречивы: в 1951 году задержали 107 766 нищих, в 1952-м — 156 817, в 1953-м — 182 342. Инвалиды войны составляли 70% от всех задержанных.Власти видели в этом большую проблему, и было решено создать сеть закрытых интернатов. Одним из таких мест стал Валаам.Остров как вынужденное спасениеВ 1950 году по указу Верховного совета Карело-Финской ССР на Валааме организовали дом для инвалидов войны. Это не было массовой депортацией "со всей страны", как утверждают некоторые источники. Сюда перевезли порядка 900 человек из закрывавшихся интернатов Карелии: Муромского, Палеостровского, Бараньего берега и других.Выбор острова был жестко практичным. Во-первых, готовые здания бывшего монастыря. Во-вторых, естественная изоляция — с Валаама сложно сбежать. В-третьих, удаленность от людских глаз.К 1959 году в интернате содержалось уже 1500 человек. Среди них были не только инвалиды войны, но и "престарелые инвалиды из тюрем", инвалиды труда, асоциальные элементы. Последнее обстоятельство существенно ухудшило обстановку.Официальная статистикаНазвать это концлагерем было бы передергиванием. В 1957 году на 856 обитателей приходилось 218 сотрудников — медиков, поваров, обслуживающего персонала. Бюджетные документы показывают: на интернат выделялись серьезные средства.Поскольку в интернате была высокая текучка пациентов — одних привозили, других реабилитировали и отправляли, и лишь немногие задерживались надолго, — общее количество инвалидов, которые прошли через дом за 34 года его существования, оценивается в несколько тысяч человек. Точная цифра не зафиксирована в открытых источниках. За все время умерло "200 с небольшим человек".Свидетель эпохи с карандашомХудожник Геннадий Добров приехал на Валаам в 1974 году по совету своего наставника. То, что он увидел, потрясло его. Шесть лет он ездил по домам инвалидов, создавая серию "Автографы войны" — 36 портретов искалеченных фронтовиков, 4 из которых он привез с острова."А песни какие поют! Самые окопные, и откуда они их берут?", — записал художник в своих воспоминаниях. Он описывал людей, которые не утратили человеческого достоинства: "В чистом виде ангелы, а не люди, ни в ком ни капли лжи, души нараспашку".Директор интерната Королев, который "сам себя называл королем", долго не пускал художника в Никольский скит к психически больным. Власти называли Доброва "садистом" за портреты, которые "бьют по глазам".Мифы и реальностьВокруг валаамского интерната родилось множество легенд. Говорили о массовых депортациях за одну ночь, о том, что инвалидов "вешали в корзинах на деревьях и оставляли умирать", о запредельной смертности.Исследователи опровергают эти мифы. Краевед Виталий Рыстов, изучивший архивы, утверждает: "Никто не отправлял людей в Валаамский дом инвалидов насильно". Многие сами просились туда, не желая быть обузой для семей.Доктор исторических наук Елена Зубкова объясняет: инвалидов направляли в интернаты, если они вели "антисоциальный образ жизни" — попрошайничали, бродяжничали. Это была не репрессия, а социальная мера.Реальность валаамского бытаПервые годы на Валааме были особенно тяжелыми. Электричество провели только через два года после открытия, канализации не было вовсе, отопление монастырских зданий работало плохо. Многие инвалиды, особенно "самовары" — так называли тех, кто потерял и руки, и ноги, — погибали от переохлаждения в первые зимы.Численность интерната стабильно держалась на уровне 800-1000 человек. Постепенно быт налаживался: появилась библиотека, бани, парикмахерская, прачечная, сапожная и швейные мастерские. Привозили фильмы и устраивали кинопоказы. Кто мог — ходил на рыбалку, за грибами. Был огород, где выращивали овощи.В хорошую погоду тяжелых инвалидов выносили в корзинах в монастырский сад и подвешивали на яблоневых ветках — так они могли "погулять" и подышать свежим воздухом. Со стороны это выглядело страшно, но для людей без конечностей это была единственная возможность выбраться из келий.Многие создавали семьи. Молодые женщины из соседних деревень, потерявшие мужей на войне, выходили замуж за фронтовиков. Некоторые покидали интернат и становились обычными жителями ближайших поселков.Была ли альтернатива?Главный вопрос: а что было бы с этими людьми без интерната? Реальность послевоенного времени была жестокой. Некоторые инвалиды сами не хотели возвращаться домой. Один из них, как записал очевидец, "долгое время после войны считался в семье без вести пропавшим. Он потерял ноги и решил не сообщать семье о себе, чтобы не быть в тягость".Валаам стал для таких людей единственным пристанищем. Не идеальным, но лучшим из возможных.Закрытие и забвениеВ 1984 году интернат перевели в село Видлица, в новое здание. Более половины обитателей интерната не пережили переезд. Этот феномен называется "синдромом островитянина" — многие, привыкшие к жизни и климату на острове, не смогли адаптироваться к новому месту.Валаам начал возрождаться как монастырь. И в 2011 году на острове освятили мемориал с именами 54 погибших ветеранов. Точное число умерших и их имена остается неизвестным — документы частично утрачены.

валаам

ладожское озеро

ссср

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валаам, ладожское озеро, ссср