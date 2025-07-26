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Жители села на Украине отказались принять эвакуированных из Красноармейска - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:00 26.07.2025 (обновлено: 19:13 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031648038.html
Жители села на Украине отказались принять эвакуированных из Красноармейска
Жители села на Украине отказались принять эвакуированных из Красноармейска - РИА Новости, 26.07.2025
Жители села на Украине отказались принять эвакуированных из Красноармейска
Жители села в Винницкой области Украины отказались принимать семью, эвакуированную из прифронтового Красноармейска в подконтрольной ВСУ части ДНР, якобы из-за... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:00:00+03:00
2025-07-26T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
винницкая область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Жители села в Винницкой области Украины отказались принимать семью, эвакуированную из прифронтового Красноармейска в подконтрольной ВСУ части ДНР, якобы из-за домашних животных, сообщило украинское издание "Страна.ua". В четверг украинские власти заявили о расширении зоны принудительной эвакуации на подконтрольной ВСУ части ДНР. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. "Семье, эвакуированной из Покровска (украинское название Красноармейска - ред.) в село Добрянка Винницкой области не давали заселится в дом местные жители, из-за того что переселенцы приехали с 11 собаками и 34 котами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как сообщили украинские журналисты, волонтеры помогли семье выехать из прифронтового района, который на данный момент находится под контролем ВСУ, в Винницкую область. Вместе с семьей волонтеры забрали и их домашних животных, а также других собак и кошек, которых бросили хозяева, уехавшие раньше. По данным издания, на новом месте переселенцы столкнулись с неприязнью местных жителей, которые отказались принимать их, несмотря на отсутствие для этого официальных оснований. В мае назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что нередки случаи, когда мирные жители после принудительной эвакуации возвращаются в прифронтовые города, в частности, в Красноармейск. Красноармейск (переименован украинскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
https://ria.ru/20250726/vsu-2031631142.html
красноармейск
донецкая народная республика
винницкая область
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, винницкая область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Винницкая область, Вооруженные силы Украины
Жители села на Украине отказались принять эвакуированных из Красноармейска

В Винницкой области отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью

© Flickr / Alexander MelnikНациональный флаг на здании города Винница, Украина
Национальный флаг на здании города Винница, Украина - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Flickr / Alexander Melnik
Национальный флаг на здании города Винница, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Жители села в Винницкой области Украины отказались принимать семью, эвакуированную из прифронтового Красноармейска в подконтрольной ВСУ части ДНР, якобы из-за домашних животных, сообщило украинское издание "Страна.ua".
В четверг украинские власти заявили о расширении зоны принудительной эвакуации на подконтрольной ВСУ части ДНР. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
"Семье, эвакуированной из Покровска (украинское название Красноармейска - ред.) в село Добрянка Винницкой области не давали заселится в дом местные жители, из-за того что переселенцы приехали с 11 собаками и 34 котами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как сообщили украинские журналисты, волонтеры помогли семье выехать из прифронтового района, который на данный момент находится под контролем ВСУ, в Винницкую область. Вместе с семьей волонтеры забрали и их домашних животных, а также других собак и кошек, которых бросили хозяева, уехавшие раньше.
По данным издания, на новом месте переселенцы столкнулись с неприязнью местных жителей, которые отказались принимать их, несмотря на отсутствие для этого официальных оснований.
В мае назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что нередки случаи, когда мирные жители после принудительной эвакуации возвращаются в прифронтовые города, в частности, в Красноармейск.
Красноармейск (переименован украинскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
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Вчера, 16:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВинницкая областьВооруженные силы Украины
 
 
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