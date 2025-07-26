https://ria.ru/20250726/ukraina-2031648038.html

Жители села на Украине отказались принять эвакуированных из Красноармейска

Жители села на Украине отказались принять эвакуированных из Красноармейска - РИА Новости, 26.07.2025

Жители села на Украине отказались принять эвакуированных из Красноармейска

Жители села в Винницкой области Украины отказались принимать семью, эвакуированную из прифронтового Красноармейска в подконтрольной ВСУ части ДНР, якобы из-за... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T19:00:00+03:00

2025-07-26T19:00:00+03:00

2025-07-26T19:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Жители села в Винницкой области Украины отказались принимать семью, эвакуированную из прифронтового Красноармейска в подконтрольной ВСУ части ДНР, якобы из-за домашних животных, сообщило украинское издание "Страна.ua". В четверг украинские власти заявили о расширении зоны принудительной эвакуации на подконтрольной ВСУ части ДНР. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. "Семье, эвакуированной из Покровска (украинское название Красноармейска - ред.) в село Добрянка Винницкой области не давали заселится в дом местные жители, из-за того что переселенцы приехали с 11 собаками и 34 котами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как сообщили украинские журналисты, волонтеры помогли семье выехать из прифронтового района, который на данный момент находится под контролем ВСУ, в Винницкую область. Вместе с семьей волонтеры забрали и их домашних животных, а также других собак и кошек, которых бросили хозяева, уехавшие раньше. По данным издания, на новом месте переселенцы столкнулись с неприязнью местных жителей, которые отказались принимать их, несмотря на отсутствие для этого официальных оснований. В мае назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что нередки случаи, когда мирные жители после принудительной эвакуации возвращаются в прифронтовые города, в частности, в Красноармейск. Красноармейск (переименован украинскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.

https://ria.ru/20250726/vsu-2031631142.html

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донецкая народная республика

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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, винницкая область, вооруженные силы украины