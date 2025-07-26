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ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 26.07.2025 (обновлено: 12:23 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/udar-2031594099.html
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 26.07.2025
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, в том числе связанным с производством ракет, все они поражены, сообщило РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:07:00+03:00
2025-07-26T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, в том числе связанным с производством ракет, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, в том числе связанным с производством ракет, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраина
 
 
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