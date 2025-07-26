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ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 26.07.2025

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, в том числе связанным с производством ракет, все они поражены, сообщило РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T12:07:00+03:00

2025-07-26T12:07:00+03:00

2025-07-26T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, в том числе связанным с производством ракет, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

россия, украина