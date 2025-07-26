Балтийский флот уничтожил корабль условного противника на учениях
Минобороны: Балтийский флот уничтожил корабль условного противника на учениях
Корабли Балтийского флота в море. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Силы Балтийского флота в ходе учения ВМФ "Июльский шторм" уничтожили корабль условного противника, сообщили в Минобороны России.
"Силы Балтийского флота уничтожили корабль условного противника комбинированным применением беспилотных морских систем", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" отрабатываются элементы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций, а также баз и пунктов базирования с учетом современного характера вооруженной борьбы на море.
Также уточняется, что при отработке эпизодов особое внимание уделяется изучению условий применения оружия при совместных действиях разнородных тактических групп, отработке слаженности боевых расчётов, экипажей кораблей, самолётов и вертолётов морской авиации при решении задач по предназначению.
В период с 23 по 27 июля под общим руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-Морского Флота "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.