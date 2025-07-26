В Белоруссии оценили решение о льготном режиме для российских туроператоров
Гулый назвал льготный режим для российских туроператоров хорошей инициативой
Флаг Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Решение об установлении в России льготного режима для российских туроператоров, работающих с дружественными странами, является стратегически хорошим решением, заявил председатель правления белорусского республиканского Союза туристической индустрии Филипп Гулый.
Президент России Владимир Путин 23 июля подписал закон об установлении льготного режима для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. Закон уточняет статус туроператоров, специализирующихся на поездках в сопредельные государства с благоприятными условиями пребывания российских туристов, и вводит для них льготный размер финансового обеспечения ответственности. Как поясняли в Минэкономразвития РФ, такие туроператоры смогут формировать это обеспечение в размере 500 тысяч рублей — так же, как компании, работающие в сфере внутреннего туризма. Ожидается, что в результате реализации положений закона стоимость туров в дружественные страны может снизиться, поскольку туроператоры смогут оптимизировать свои расходы.
Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.
"Стратегически это хорошая инициатива, потому что тогда региональные операторы смогут более активно продавать белорусские туры и наоборот. Соответственно, рейсы, которые у нас регулярные либо субсидируемые, с Нижним Новгородом, Уфой, Екатеринбургом, Казанью, наводнятся лучшими (туристическими – ред.) продуктами", - сказал Гулый, комментируя РИА Новости нововведение в российском законодательстве.
В то же время, по его словам, понадобится некоторое время, чтобы эффект от этого законодательного решения ощутился в полной мере. Эксперт не исключил, что сначала, без опыта, российские региональные операторы могут внести определенный хаос с бронированием и иными деталями.
"Поэтому в первый год это будет напряженно и волнительно, а дальше это будет очень хорошо и позитивно", - подчеркнул Гулый.
Как ранее поясняла РИА Новости один из авторов российской законодательной инициативы, зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, закон призван облегчить работу туроператоров, специализирующихся на турах в дружественные страны, прежде всего СНГ. По словам Костенко, спрос на поездки в эти страны сейчас растет – в частности, в Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан. При этом туроператоры на этих направлениях работают на тех же условиях, что и на дальнем зарубежье, хотя их риски гораздо ниже.