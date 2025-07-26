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В популярной у российских туристов стране экстренно ввели новые правила - РИА Новости, 26.07.2025
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Туризм
 
17:32 26.07.2025 (обновлено: 19:33 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/turizm-2031636831.html
В популярной у российских туристов стране экстренно ввели новые правила
В популярной у российских туристов стране экстренно ввели новые правила - РИА Новости, 26.07.2025
В популярной у российских туристов стране экстренно ввели новые правила
Власти Греции из-за аномальной жары в стране экстренно ввели новые правила, действующие ежедневно с 12:00 дня до 17:00 вечера, передает Турпром. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:32:00+03:00
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туризм
греция
в мире
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Власти Греции из-за аномальной жары в стране экстренно ввели новые правила, действующие ежедневно с 12:00 дня до 17:00 вечера, передает Турпром."Поскольку в регионе ожидается стабильное превышение отметки в +40°C, а греческая метеорологическая служба выпустила "умеренное предупреждение о высоких температурах", власти объявили о полном запрете на уличные работы, особенно физический труд, в период с 12:00 до 17:00", — говорится в материале.Информационный портал отметил, что это правило напрямую касается и сферы обслуживания туристов. Например, оно распространяется на курьеров, доставляющих товары для отдыхающих, а также на персонал, выполняющий любые физические работы на улице.Однако эти жесткие правила не распространяются на критически важную инфраструктуру в сферах здравоохранения, транспорта и коммунальных услуг, но при условии, что там применяются другие меры безопасности.В зону ограничений вошли следующие регионы: низинные районы регионов Эврос (район Суфли), Серре (район Серре), Лариса (район Лариса), Виотия (район Алиартос), Халкидики (район Полигирос), Иматия (район Верия), регионы Трикала, Фтиотида, Этолия и Акарнания, Ионические острова, Восточный Родос, прибрежные районы регионов Коринф, Арголида, Аркадия, Лакония и Мессиния.На этой неделе аномальная жара наблюдается также в Турции, температура в ряде городов на востоке страны приблизилась к 50 градусам.
https://ria.ru/20250725/zhara-2031526037.html
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греция, в мире
Туризм, Греция, В мире
В популярной у российских туристов стране экстренно ввели новые правила

Турпром: в Греции экстренно ввели новые правила из-за аномальной жары

© Pixabay / steel902 Остров Родос
Остров Родос - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Pixabay / steel902
Остров Родос. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Власти Греции из-за аномальной жары в стране экстренно ввели новые правила, действующие ежедневно с 12:00 дня до 17:00 вечера, передает Турпром.
"Поскольку в регионе ожидается стабильное превышение отметки в +40°C, а греческая метеорологическая служба выпустила "умеренное предупреждение о высоких температурах", власти объявили о полном запрете на уличные работы, особенно физический труд, в период с 12:00 до 17:00", — говорится в материале.
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Информационный портал отметил, что это правило напрямую касается и сферы обслуживания туристов. Например, оно распространяется на курьеров, доставляющих товары для отдыхающих, а также на персонал, выполняющий любые физические работы на улице.
Однако эти жесткие правила не распространяются на критически важную инфраструктуру в сферах здравоохранения, транспорта и коммунальных услуг, но при условии, что там применяются другие меры безопасности.
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В зону ограничений вошли следующие регионы: низинные районы регионов Эврос (район Суфли), Серре (район Серре), Лариса (район Лариса), Виотия (район Алиартос), Халкидики (район Полигирос), Иматия (район Верия), регионы Трикала, Фтиотида, Этолия и Акарнания, Ионические острова, Восточный Родос, прибрежные районы регионов Коринф, Арголида, Аркадия, Лакония и Мессиния.
На этой неделе аномальная жара наблюдается также в Турции, температура в ряде городов на востоке страны приблизилась к 50 градусам.
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