https://ria.ru/20250726/turizm-2031636831.html

В популярной у российских туристов стране экстренно ввели новые правила

В популярной у российских туристов стране экстренно ввели новые правила - РИА Новости, 26.07.2025

В популярной у российских туристов стране экстренно ввели новые правила

Власти Греции из-за аномальной жары в стране экстренно ввели новые правила, действующие ежедневно с 12:00 дня до 17:00 вечера, передает Турпром. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:32:00+03:00

2025-07-26T17:32:00+03:00

2025-07-26T19:33:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Власти Греции из-за аномальной жары в стране экстренно ввели новые правила, действующие ежедневно с 12:00 дня до 17:00 вечера, передает Турпром."Поскольку в регионе ожидается стабильное превышение отметки в +40°C, а греческая метеорологическая служба выпустила "умеренное предупреждение о высоких температурах", власти объявили о полном запрете на уличные работы, особенно физический труд, в период с 12:00 до 17:00", — говорится в материале.Информационный портал отметил, что это правило напрямую касается и сферы обслуживания туристов. Например, оно распространяется на курьеров, доставляющих товары для отдыхающих, а также на персонал, выполняющий любые физические работы на улице.Однако эти жесткие правила не распространяются на критически важную инфраструктуру в сферах здравоохранения, транспорта и коммунальных услуг, но при условии, что там применяются другие меры безопасности.В зону ограничений вошли следующие регионы: низинные районы регионов Эврос (район Суфли), Серре (район Серре), Лариса (район Лариса), Виотия (район Алиартос), Халкидики (район Полигирос), Иматия (район Верия), регионы Трикала, Фтиотида, Этолия и Акарнания, Ионические острова, Восточный Родос, прибрежные районы регионов Коринф, Арголида, Аркадия, Лакония и Мессиния.На этой неделе аномальная жара наблюдается также в Турции, температура в ряде городов на востоке страны приблизилась к 50 градусам.

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