https://ria.ru/20250726/trevoga-2031598263.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2025
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и четырех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:34:00+03:00
2025-07-26T12:34:00+03:00
2025-07-26T12:34:00+03:00
в мире
киев
украина
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147351/03/1473510321_0:152:2500:1558_1920x0_80_0_0_15104957b073f95564204e6c4afc950b.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и четырех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса на 12.11 мск, тревога звучит в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.
https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031597097.html
киев
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147351/03/1473510321_112:0:2389:1708_1920x0_80_0_0_2b9e12e190f238e7c387e378ba0fc56b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, киевская область
В мире, Киев, Украина, Киевская область
На Украине объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской области и четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу