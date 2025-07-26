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На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2025
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12:34 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/trevoga-2031598263.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2025
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и четырех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:34:00+03:00
2025-07-26T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и четырех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса на 12.11 мск, тревога звучит в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.
https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031597097.html
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в мире, киев, украина, киевская область
В мире, Киев, Украина, Киевская область
На Украине объявили воздушную тревогу

В Киеве, Киевской области и четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

© Fotolia / JoytПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Fotolia / Joyt
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и четырех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса на 12.11 мск, тревога звучит в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.
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