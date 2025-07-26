https://ria.ru/20250726/trevoga-2031598263.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2025

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и четырех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T12:34:00+03:00

2025-07-26T12:34:00+03:00

2025-07-26T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и четырех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса на 12.11 мск, тревога звучит в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.

https://ria.ru/20250726/zelenskiy-2031597097.html

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