https://ria.ru/20250726/transport-2031580062.html
Минтранс представит новую концепцию развития транспортного комплекса
Минтранс представит новую концепцию развития транспортного комплекса - РИА Новости, 26.07.2025
Минтранс представит новую концепцию развития транспортного комплекса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу к 28 ноября представить в кабмин концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:13:00+03:00
2025-07-26T10:13:00+03:00
2025-07-26T10:19:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу к 28 ноября представить в кабмин концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 года, сообщила пресс-служба кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры. "Минтрансу поставлена задача к 28 ноября представить в правительство концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса Российской Федерации до 2035 года", - говорится в сообщении. Ещё одно поручение дано Минтрансу и Минэкономразвития, до первого октября им предстоит провести оценку и анализ производительности труда в транспортной отрасли и сформировать комплекс дополнительных мер по повышению производительности труда, обеспечивающий достижение отраслью не менее чем пятого места по производительности труда среди отраслей российской экономики к 2030 году.
https://ria.ru/20250725/sovfed-2031377693.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минтранс представит новую концепцию развития транспортного комплекса
Мишустин поручил Минтрансу представить новую концепцию транспортного комплекса