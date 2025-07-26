https://ria.ru/20250726/transport-2031580062.html

Минтранс представит новую концепцию развития транспортного комплекса

Минтранс представит новую концепцию развития транспортного комплекса - РИА Новости, 26.07.2025

Минтранс представит новую концепцию развития транспортного комплекса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу к 28 ноября представить в кабмин концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:13:00+03:00

2025-07-26T10:13:00+03:00

2025-07-26T10:19:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу к 28 ноября представить в кабмин концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 года, сообщила пресс-служба кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры. "Минтрансу поставлена задача к 28 ноября представить в правительство концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса Российской Федерации до 2035 года", - говорится в сообщении. Ещё одно поручение дано Минтрансу и Минэкономразвития, до первого октября им предстоит провести оценку и анализ производительности труда в транспортной отрасли и сформировать комплекс дополнительных мер по повышению производительности труда, обеспечивающий достижение отраслью не менее чем пятого места по производительности труда среди отраслей российской экономики к 2030 году.

https://ria.ru/20250725/sovfed-2031377693.html

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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)