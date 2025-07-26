Правительство выделит дополнительные средства на общественный транспорт
Мишустин поручил выделить допсредства на обновление общественного транспорта
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезентация электробуса новой поставки от ПАО "КАМАЗ" в обновленном дизайне в Москве
Презентация электробуса новой поставки от ПАО "КАМАЗ" в обновленном дизайне в Москве
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство поручило проработать выделение дополнительных средств на обновление общественного транспорта.
"Минфину и Минтрансу при формировании федерального бюджета на 2026-2028 годы проработать направление дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта в рамках одноименного федерального проекта и мероприятия <...> "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла национального проекта "Инфраструктура для жизни", — говорится в сообщении кабмина.
Премьер-министр Михаил Мишустин дал это распоряжение по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры.
Он также поручил:
- до 1 декабря 2026 года актуализировать транспортную стратегию до 2030-го с прогнозом на период до 2035-го;
- Минтрансу и Минэкономразвития до 5 ноября представить предложения по концепции проекта федерального закона "О транспортной политике";
- Минтрансу к 28 ноября предложить концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса России до 2035 года;
- Минтрансу и Минэкономразвития до 1 октября оценить и проанализировать производительность труда в транспортной отрасли и сформировать комплекс дополнительных мер по ее повышению, обеспечивающий достижение не ниже пятого места по производительности труда среди отраслей российской экономики к 2030 году.
- Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек.
Доклад о результатах работы в правительстве ожидают не позднее 1 сентября.