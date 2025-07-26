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Правительство выделит дополнительные средства на общественный транспорт - РИА Новости, 26.07.2025
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10:05 26.07.2025 (обновлено: 14:36 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/transport-2031579222.html
Правительство выделит дополнительные средства на общественный транспорт
Правительство выделит дополнительные средства на общественный транспорт - РИА Новости, 26.07.2025
Правительство выделит дополнительные средства на общественный транспорт
Правительство поручило проработать выделение дополнительных средств на обновление общественного транспорта. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:05:00+03:00
2025-07-26T14:36:00+03:00
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство поручило проработать выделение дополнительных средств на обновление общественного транспорта."Минфину и Минтрансу при формировании федерального бюджета на 2026-2028 годы проработать направление дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта в рамках одноименного федерального проекта и мероприятия &lt;...&gt; "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла национального проекта "Инфраструктура для жизни", — говорится в сообщении кабмина.Премьер-министр Михаил Мишустин дал это распоряжение по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры.Он также поручил:Доклад о результатах работы в правительстве ожидают не позднее 1 сентября.
https://ria.ru/20250716/chislo-2029408126.html
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россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
Правительство выделит дополнительные средства на общественный транспорт

Мишустин поручил выделить допсредства на обновление общественного транспорта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезентация электробуса новой поставки от ПАО "КАМАЗ" в обновленном дизайне в Москве
Презентация электробуса новой поставки от ПАО КАМАЗ в обновленном дизайне в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Презентация электробуса новой поставки от ПАО "КАМАЗ" в обновленном дизайне в Москве
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство поручило проработать выделение дополнительных средств на обновление общественного транспорта.
"Минфину и Минтрансу при формировании федерального бюджета на 2026-2028 годы проработать направление дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта в рамках одноименного федерального проекта и мероприятия <...> "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла национального проекта "Инфраструктура для жизни", — говорится в сообщении кабмина.
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Премьер-министр Михаил Мишустин дал это распоряжение по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры.
Он также поручил:
  • до 1 декабря 2026 года актуализировать транспортную стратегию до 2030-го с прогнозом на период до 2035-го;
  • Минтрансу и Минэкономразвития до 5 ноября представить предложения по концепции проекта федерального закона "О транспортной политике";
  • Минтрансу к 28 ноября предложить концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса России до 2035 года;
  • Минтрансу и Минэкономразвития до 1 октября оценить и проанализировать производительность труда в транспортной отрасли и сформировать комплекс дополнительных мер по ее повышению, обеспечивающий достижение не ниже пятого места по производительности труда среди отраслей российской экономики к 2030 году.
  • Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек.
Доклад о результатах работы в правительстве ожидают не позднее 1 сентября.
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РоссияМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
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