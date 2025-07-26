https://ria.ru/20250726/transport-2031579222.html

Правительство выделит дополнительные средства на общественный транспорт

Правительство выделит дополнительные средства на общественный транспорт - РИА Новости, 26.07.2025

Правительство выделит дополнительные средства на общественный транспорт

Правительство поручило проработать выделение дополнительных средств на обновление общественного транспорта. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:05:00+03:00

2025-07-26T10:05:00+03:00

2025-07-26T14:36:00+03:00

россия

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство поручило проработать выделение дополнительных средств на обновление общественного транспорта."Минфину и Минтрансу при формировании федерального бюджета на 2026-2028 годы проработать направление дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта в рамках одноименного федерального проекта и мероприятия <...> "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла национального проекта "Инфраструктура для жизни", — говорится в сообщении кабмина.Премьер-министр Михаил Мишустин дал это распоряжение по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры.Он также поручил:Доклад о результатах работы в правительстве ожидают не позднее 1 сентября.

https://ria.ru/20250716/chislo-2029408126.html

https://ria.ru/20250708/volodin-2027869317.html

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россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество