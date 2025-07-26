https://ria.ru/20250726/tramp-2031645360.html

Трамп рассказал о переговорах с премьер-министром Камбоджи по Таиланду

Трамп рассказал о переговорах с премьер-министром Камбоджи по Таиланду - РИА Новости, 26.07.2025

Трамп рассказал о переговорах с премьер-министром Камбоджи по Таиланду

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Камбоджи о прекращении конфликта с Таиландом. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T18:39:00+03:00

2025-07-26T18:39:00+03:00

2025-07-26T18:45:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

дональд трамп

сша

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Камбоджи о прекращении конфликта с Таиландом."Только что поговорил с премьер-министром Камбоджи по поводу прекращения войны с Таиландом. Прямо сейчас я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда с аналогичной просьбой - о прекращении огня и завершении войны, которая в данный момент бушует", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250726/indija-2031638065.html

таиланд

камбоджа

сша

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в мире, таиланд, камбоджа, дональд трамп, сша, обострение конфликта между таиландом и камбоджей