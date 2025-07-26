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Трамп рассказал о переговорах с премьер-министром Камбоджи по Таиланду
Трамп рассказал о переговорах с премьер-министром Камбоджи по Таиланду - РИА Новости, 26.07.2025
Трамп рассказал о переговорах с премьер-министром Камбоджи по Таиланду
Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Камбоджи о прекращении конфликта с Таиландом. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T18:39:00+03:00
2025-07-26T18:39:00+03:00
2025-07-26T18:45:00+03:00
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обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Камбоджи о прекращении конфликта с Таиландом."Только что поговорил с премьер-министром Камбоджи по поводу прекращения войны с Таиландом. Прямо сейчас я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда с аналогичной просьбой - о прекращении огня и завершении войны, которая в данный момент бушует", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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в мире, таиланд, камбоджа, дональд трамп, сша, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Дональд Трамп, США, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Трамп рассказал о переговорах с премьер-министром Камбоджи по Таиланду
Трамп заявил, что обсудил с Манетом прекращение конфликта с Таиландом