https://ria.ru/20250726/torgovlya-2031581863.html

Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником - РИА Новости, 26.07.2025

Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении работников торговли с профессиональным праздником отметил, что их ежедневный труд - не просто удовлетворение спроса, а... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:38:00+03:00

2025-07-26T10:38:00+03:00

2025-07-26T10:38:00+03:00

москва

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении работников торговли с профессиональным праздником отметил, что их ежедневный труд - не просто удовлетворение спроса, а создание атмосферы уюта и комфорта для каждого покупателя столицы. "Работа московских магазинов и заведений общественного питания соответствует самым высоким стандартам качества обслуживания. Эти стандарты задают работающие в них люди: продавцы и кассиры, товароведы и упаковщики, логисты и менеджеры, курьеры и многие другие преданные своему делу профессионалы. От души поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш ежедневный труд - не просто удовлетворение спроса. Вы создаете особую атмосферу уюта и комфорта для каждого покупателя в нашем замечательном городе", - говорится в сообщении на сайте мэра. Кроме того, Собянин отметил, что в 2010 году в Москве было 10 тысяч объектов общественного питания, сегодня их насчитывается 22,5 тысячи. Многие из них летом организуют открытые веранды, в этом сезоне их более 5 тысяч. "Цифровая" дистанционная торговля. Это сегмент за 15 лет вырос фактически "с нуля" до важнейшего канала торговли. По сумме онлайн-покупок – 1,55 триллиона рублей – Москва стоит на первом месте среди всех регионов и обеспечивает 17,3% рынка электронной коммерции в стране", - добавил мэр.

https://ria.ru/20250721/podmoskove-2030481410.html

https://ria.ru/20250724/rynok-2031118785.html

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москва, сергей собянин, общество