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Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте больницы на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025
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06:38 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/tomenko-2031561255.html
Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте больницы на Алтае
Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте больницы на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025
Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте больницы на Алтае
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Минздрав РФ за помощь в капитальном ремонте инфекционного отделения Алтайского центра охраны материнства... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:38:00+03:00
2025-07-26T06:38:00+03:00
россия
алтайский край
виктор томенко
михаил мишустин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Минздрав РФ за помощь в капитальном ремонте инфекционного отделения Алтайского центра охраны материнства и детства. "Очень важно… было проведение капитального ремонта инфекционного корпуса (Алтайского центра охраны материнства и детства - ред). На прошлой нашей встрече, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ред.), вы давали поручение, чтобы мы вместе с федеральными органами власти позанимались этим вопросом. Мы очень большую работу провели. В конечном итоге Алтайскому краю было предоставлено финансирование из федерального бюджета…390 миллионов рублей", - сообщил Томенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Глава региона отметил, что ремонт обойдется в 530 миллионов рублей с учётом финансирования из краевого бюджета. Новое оборудование - это еще 330 миллионов рублей, деньги уже запланированы в краевом бюджете. "Три тысячи наших ребятишек… будут иметь намного более качественное обслуживание... В этой части я хотел бы поблагодарить министерство здравоохранения Российской Федерации. Михаил Альбертович (Мурашко, министр здравоохранения РФ - ред.) лично здесь давал указания и поручения, чтобы у нас всё получилось. Контракт заключён в апреле текущего года, в конце 2026 года новый корпус примет всех ребятишек", - добавил губернатор. Томенко рассказал, что краевой Центр охраны материнства и детства - это консультативно-диагностические службы с самым современным оборудованием и ещё 13 отделений, среди которых онкология, инфекционное и хирургическое отделения.
https://ria.ru/20250726/altaj-2031561086.html
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560923.html
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россия, алтайский край, виктор томенко, михаил мишустин
Россия, Алтайский край, Виктор Томенко, Михаил Мишустин
Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте больницы на Алтае

Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте инфекционного отделения центра

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяВиктор Томенко
Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Виктор Томенко. Архивное фото
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Минздрав РФ за помощь в капитальном ремонте инфекционного отделения Алтайского центра охраны материнства и детства.
"Очень важно… было проведение капитального ремонта инфекционного корпуса (Алтайского центра охраны материнства и детства - ред). На прошлой нашей встрече, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ред.), вы давали поручение, чтобы мы вместе с федеральными органами власти позанимались этим вопросом. Мы очень большую работу провели. В конечном итоге Алтайскому краю было предоставлено финансирование из федерального бюджета…390 миллионов рублей", - сообщил Томенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
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Глава региона отметил, что ремонт обойдется в 530 миллионов рублей с учётом финансирования из краевого бюджета. Новое оборудование - это еще 330 миллионов рублей, деньги уже запланированы в краевом бюджете.
"Три тысячи наших ребятишек… будут иметь намного более качественное обслуживание... В этой части я хотел бы поблагодарить министерство здравоохранения Российской Федерации. Михаил Альбертович (Мурашко, министр здравоохранения РФ - ред.) лично здесь давал указания и поручения, чтобы у нас всё получилось. Контракт заключён в апреле текущего года, в конце 2026 года новый корпус примет всех ребятишек", - добавил губернатор.
Томенко рассказал, что краевой Центр охраны материнства и детства - это консультативно-диагностические службы с самым современным оборудованием и ещё 13 отделений, среди которых онкология, инфекционное и хирургическое отделения.
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РоссияАлтайский крайВиктор ТоменкоМихаил Мишустин
 
 
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