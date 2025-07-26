https://ria.ru/20250726/tomenko-2031561255.html
Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте больницы на Алтае
Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте больницы на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025
Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте больницы на Алтае
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Минздрав РФ за помощь в капитальном ремонте инфекционного отделения Алтайского центра охраны материнства... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:38:00+03:00
2025-07-26T06:38:00+03:00
2025-07-26T06:38:00+03:00
россия
алтайский край
виктор томенко
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/98/1562429869_0:0:2719:1530_1920x0_80_0_0_3d02be38192a911349bdd0740e360902.jpg
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Минздрав РФ за помощь в капитальном ремонте инфекционного отделения Алтайского центра охраны материнства и детства. "Очень важно… было проведение капитального ремонта инфекционного корпуса (Алтайского центра охраны материнства и детства - ред). На прошлой нашей встрече, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ред.), вы давали поручение, чтобы мы вместе с федеральными органами власти позанимались этим вопросом. Мы очень большую работу провели. В конечном итоге Алтайскому краю было предоставлено финансирование из федерального бюджета…390 миллионов рублей", - сообщил Томенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Глава региона отметил, что ремонт обойдется в 530 миллионов рублей с учётом финансирования из краевого бюджета. Новое оборудование - это еще 330 миллионов рублей, деньги уже запланированы в краевом бюджете. "Три тысячи наших ребятишек… будут иметь намного более качественное обслуживание... В этой части я хотел бы поблагодарить министерство здравоохранения Российской Федерации. Михаил Альбертович (Мурашко, министр здравоохранения РФ - ред.) лично здесь давал указания и поручения, чтобы у нас всё получилось. Контракт заключён в апреле текущего года, в конце 2026 года новый корпус примет всех ребятишек", - добавил губернатор. Томенко рассказал, что краевой Центр охраны материнства и детства - это консультативно-диагностические службы с самым современным оборудованием и ещё 13 отделений, среди которых онкология, инфекционное и хирургическое отделения.
https://ria.ru/20250726/altaj-2031561086.html
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560923.html
россия
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/98/1562429869_0:0:2719:2040_1920x0_80_0_0_c36d8c8d95798acb83c380de9aeb6b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алтайский край, виктор томенко, михаил мишустин
Россия, Алтайский край, Виктор Томенко, Михаил Мишустин
Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте больницы на Алтае
Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте инфекционного отделения центра
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Минздрав РФ за помощь в капитальном ремонте инфекционного отделения Алтайского центра охраны материнства и детства.
"Очень важно… было проведение капитального ремонта инфекционного корпуса (Алтайского центра охраны материнства и детства - ред). На прошлой нашей встрече, Михаил Владимирович (Мишустин
, премьер-министр РФ
- ред.), вы давали поручение, чтобы мы вместе с федеральными органами власти позанимались этим вопросом. Мы очень большую работу провели. В конечном итоге Алтайскому краю
было предоставлено финансирование из федерального бюджета…390 миллионов рублей", - сообщил Томенко
на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Глава региона отметил, что ремонт обойдется в 530 миллионов рублей с учётом финансирования из краевого бюджета. Новое оборудование - это еще 330 миллионов рублей, деньги уже запланированы в краевом бюджете.
"Три тысячи наших ребятишек… будут иметь намного более качественное обслуживание... В этой части я хотел бы поблагодарить министерство здравоохранения Российской Федерации. Михаил Альбертович (Мурашко, министр здравоохранения РФ - ред.) лично здесь давал указания и поручения, чтобы у нас всё получилось. Контракт заключён в апреле текущего года, в конце 2026 года новый корпус примет всех ребятишек", - добавил губернатор.
Томенко рассказал, что краевой Центр охраны материнства и детства - это консультативно-диагностические службы с самым современным оборудованием и ещё 13 отделений, среди которых онкология, инфекционное и хирургическое отделения.