https://ria.ru/20250726/tomenko-2031561255.html

Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте больницы на Алтае

Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте больницы на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025

Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте больницы на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Минздрав РФ за помощь в капитальном ремонте инфекционного отделения Алтайского центра охраны материнства... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T06:38:00+03:00

2025-07-26T06:38:00+03:00

2025-07-26T06:38:00+03:00

россия

алтайский край

виктор томенко

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Минздрав РФ за помощь в капитальном ремонте инфекционного отделения Алтайского центра охраны материнства и детства. "Очень важно… было проведение капитального ремонта инфекционного корпуса (Алтайского центра охраны материнства и детства - ред). На прошлой нашей встрече, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ред.), вы давали поручение, чтобы мы вместе с федеральными органами власти позанимались этим вопросом. Мы очень большую работу провели. В конечном итоге Алтайскому краю было предоставлено финансирование из федерального бюджета…390 миллионов рублей", - сообщил Томенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Глава региона отметил, что ремонт обойдется в 530 миллионов рублей с учётом финансирования из краевого бюджета. Новое оборудование - это еще 330 миллионов рублей, деньги уже запланированы в краевом бюджете. "Три тысячи наших ребятишек… будут иметь намного более качественное обслуживание... В этой части я хотел бы поблагодарить министерство здравоохранения Российской Федерации. Михаил Альбертович (Мурашко, министр здравоохранения РФ - ред.) лично здесь давал указания и поручения, чтобы у нас всё получилось. Контракт заключён в апреле текущего года, в конце 2026 года новый корпус примет всех ребятишек", - добавил губернатор. Томенко рассказал, что краевой Центр охраны материнства и детства - это консультативно-диагностические службы с самым современным оборудованием и ещё 13 отделений, среди которых онкология, инфекционное и хирургическое отделения.

https://ria.ru/20250726/altaj-2031561086.html

https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560923.html

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россия, алтайский край, виктор томенко, михаил мишустин