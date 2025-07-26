https://ria.ru/20250726/tambov-2031549075.html
В результате ДТП в Тамбове погиб человек
В результате ДТП в Тамбове погиб человек - РИА Новости, 26.07.2025
В результате ДТП в Тамбове погиб человек
Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате ДТП на Мичуринской улице в Тамбове, сообщили в УМВД России по Тамбовской области. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T00:47:00+03:00
2025-07-26T00:47:00+03:00
2025-07-26T00:47:00+03:00
происшествия
тамбов
тамбовская область
сергей обухов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате ДТП на Мичуринской улице в Тамбове, сообщили в УМВД России по Тамбовской области. "В пятницу, примерно в 21.10 мск, на выезде из Тамбова в сторону села Лысые Горы (улица Мичуринская, дом 234) водитель "Калины" допустил наезд на четырех пешеходов. В результате ДТП женщина 1980 года рождения скончалась! Три пешехода получили телесные повреждения", - говорится в Telegram-канале ведомства. По словам замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Тамбовской области подполковника полиции Сергея Обухова, мужчина 2001 года рождения при проезде пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора допустил наезд на пешеходов, которые уже начали переходить проезжую часть.
https://ria.ru/20250725/dagestan-2031482899.html
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происшествия, тамбов, тамбовская область, сергей обухов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тамбов, Тамбовская область, Сергей Обухов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В результате ДТП в Тамбове погиб человек
МВД: в результате ДТП в Тамбове погиб человек, трое пострадали