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Эксперт объяснил, почему Таиланд не хочет войны с Камбоджей - РИА Новости, 26.07.2025
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10:23 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/tailand-2031580854.html
Эксперт объяснил, почему Таиланд не хочет войны с Камбоджей
Эксперт объяснил, почему Таиланд не хочет войны с Камбоджей - РИА Новости, 26.07.2025
Эксперт объяснил, почему Таиланд не хочет войны с Камбоджей
Таиланд не заинтересован в продолжении военного конфликта с Камбоджей по той причине, что не хочет быть замешанным в очередном международном скандале, который... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:23:00+03:00
2025-07-26T10:23:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
сша
дональд трамп
российская академия наук
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Таиланд не заинтересован в продолжении военного конфликта с Камбоджей по той причине, что не хочет быть замешанным в очередном международном скандале, который может повлечь за собой отток инвесторов, заявил РИА Новости младший научный сотрудник центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Григорий Кучеренко. "На мой взгляд, крупных сухопутных операций не будет и стороны ограничатся столкновениями на границе. Камбоджийцы не пойдут на эскалацию в силу заведомого превосходства тайских вооружённых сил, а тайцы, в свою очередь, не заинтересованы в очередном международном скандале, который мог бы в перспективе отпугнуть инвесторов", - сказал он. Он отметил, что в этом конфликте не замешаны третьи стороны, так как конфликт уходит корнями в историю и столкновения происходят вне зависимости от вовлечения других стран. "Не думаю, что в этом напрямую замешаны США или другие страны. Разумеется, Дональд Трамп уже высказался, что готов принять участие как посредник, но это было ожидаемо с учетом его политики. Причины происходящего лежат, по большей части, во внутренней политике Таиланда и националистах с обеих сторон, то есть, они внутренние, а не внешние", - уточнил Кучеренко. По словам эксперта, дальнейшая эскалация возможна, но без крупной сухопутной операции, особенно если будут провокации с какой-то из сторон, но, скорее всего, стороны сядут за стол переговоров. "Разумеется, отношения уже испорчены на годы вперед и столкновения продолжатся, но в скором времени конфликт должен пойти на спад", - заключил он. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
https://ria.ru/20250726/konflikt-2031570034.html
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в мире, таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп, российская академия наук
В мире, Таиланд, Камбоджа, США, Дональд Трамп, Российская академия наук
Эксперт объяснил, почему Таиланд не хочет войны с Камбоджей

Эксперт Кучеренко: Таиланд опасается отток инвесторов из-за войны с Камбоджей

© AP Photo / Wason WanichakornСолдат армии Тайланда
Солдат армии Тайланда - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Солдат армии Тайланда . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Таиланд не заинтересован в продолжении военного конфликта с Камбоджей по той причине, что не хочет быть замешанным в очередном международном скандале, который может повлечь за собой отток инвесторов, заявил РИА Новости младший научный сотрудник центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Григорий Кучеренко.
"На мой взгляд, крупных сухопутных операций не будет и стороны ограничатся столкновениями на границе. Камбоджийцы не пойдут на эскалацию в силу заведомого превосходства тайских вооружённых сил, а тайцы, в свою очередь, не заинтересованы в очередном международном скандале, который мог бы в перспективе отпугнуть инвесторов", - сказал он.
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Он отметил, что в этом конфликте не замешаны третьи стороны, так как конфликт уходит корнями в историю и столкновения происходят вне зависимости от вовлечения других стран.
"Не думаю, что в этом напрямую замешаны США или другие страны. Разумеется, Дональд Трамп уже высказался, что готов принять участие как посредник, но это было ожидаемо с учетом его политики. Причины происходящего лежат, по большей части, во внутренней политике Таиланда и националистах с обеих сторон, то есть, они внутренние, а не внешние", - уточнил Кучеренко.
По словам эксперта, дальнейшая эскалация возможна, но без крупной сухопутной операции, особенно если будут провокации с какой-то из сторон, но, скорее всего, стороны сядут за стол переговоров. "Разумеется, отношения уже испорчены на годы вперед и столкновения продолжатся, но в скором времени конфликт должен пойти на спад", - заключил он.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
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В миреТаиландКамбоджаСШАДональд ТрампРоссийская академия наук
 
 
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