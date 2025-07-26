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ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действия группировки "Днепр"
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 26.07.2025
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действия группировки "Днепр"
Украинские войска потеряли более 60 военнослужащих, артиллерийское орудие в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:15:00+03:00
2025-07-26T12:15:00+03:00
2025-07-26T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 60 военнослужащих, артиллерийское орудие в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка и Токаревка Херсонской области. "Уничтожены свыше 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действия группировки "Днепр"
МО РФ: ВСУ потеряли более 60 военных и орудие в зоне действия "Днепра"