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ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действия группировки "Днепр"

ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 26.07.2025

ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действия группировки "Днепр"

Украинские войска потеряли более 60 военнослужащих, артиллерийское орудие в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T12:15:00+03:00

2025-07-26T12:15:00+03:00

2025-07-26T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 60 военнослужащих, артиллерийское орудие в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка и Токаревка Херсонской области. "Уничтожены свыше 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html

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безопасность, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины