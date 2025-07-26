США осудили выдачу Гонконгом новых ордеров на арест активистов
Рубио: США осуждают выдачу Гонконгом новых ордеров на арест активистов
Гонконг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты осуждают выдачу Гонконгом новых ордеров на арест и назначение наград за поимку активистов, которые обвиняются в Китае в подрывной деятельности и находятся за пределами страны, в том числе в США, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Ранее СМИ сообщили, что гонконгский суд выдал ордера на арест 19 активистов за организацию или участие в группе, якобы стремящейся подорвать властные институты в самом городе или в Китае. Власти Гонконга обвиняют активистов в нарушении закона о национальной безопасности, введенного Пекином в 2020 году.
"Соединенные Штаты осуждают заявление правительства Гонконга от 25 июля о выдаче новых ордеров на арест и назначении наград за поимку еще 15 зарубежных активистов, включая лиц, находящихся в США. Преследование гонконгцев за границей за осуществление ими своих основных свобод является формой транснационального преследования", - говорится в заявлении госсекретаря.
Как заявило управление по защите национальной безопасности в Гонконге, действия активистов, включающие проведение незаконных выборов, представляют серьезную угрозу национальному суверенитету, безопасности и развитию Китая.
Полиция Гонконга также объявила о вознаграждении в размере около 25 тысяч долларов США за информацию о 15 активистах, находящихся в розыске. За информацию о четырех активистах полицией была ранее объявлена награда в размере около 127 тысяч долларов.
После многомесячных антиправительственных протестов и беспорядков 2019 года власти КНР приняли Закон о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года. Закон сразу вызвал недовольство оппозиции Гонконга и ряда западных чиновников. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии, а в Великобритании заявили, что Пекин нарушил свои юридические обязательства, подорвав высокую степень автономии Гонконга, и использовал закон о нацбезопасности для ограничения свобод жителей города.
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