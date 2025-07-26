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СМИ: экс-конгрессмена США доставили в тюрьму для отбывания срока за аферы - РИА Новости, 26.07.2025
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02:09 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/ssha-2031551374.html
СМИ: экс-конгрессмена США доставили в тюрьму для отбывания срока за аферы
СМИ: экс-конгрессмена США доставили в тюрьму для отбывания срока за аферы - РИА Новости, 26.07.2025
СМИ: экс-конгрессмена США доставили в тюрьму для отбывания срока за аферы
Бывший конгрессмен Джордж Сантос, виновный по целому ряду федеральных обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, кражу личных... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T02:09:00+03:00
2025-07-26T02:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Бывший конгрессмен Джордж Сантос, виновный по целому ряду федеральных обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, кражу личных данных и отмывание денег, доставлен в тюрьму для отбывания более чем семилетнего срока, сообщает телевизионный канал NBC. "Он находится под стражей в Федеральном исправительном учреждении Фэртон в Фэртоне, Нью-Джерси, подтвердила в пятницу Федеральное бюро тюрем", - говорится в сообщении телеканала. Эксцентричный республиканец, который неожиданно победил на выборах в конгресс в 2022 году, прославился тем, что представил фальшивую биографию и делал скандальные заявления. Перед своим арестом он активно вел социальные сети, называя себя "легендой". Кроме того, он продолжал публиковать видео для своих сторонников на платформе Cameo вплоть до самого ареста. За каждое видео он брал как минимум 300 долларов, как сообщает NBC со ссылкой на статистику самого сайта. В апреле 2024 года Сантос был приговорен к 87 месяцам лишения свободы после того, как признал себя виновным по 23 федеральным обвинениям. Среди них были такие серьезные нарушения, как хищение пожертвований сторонников, незаконное получение пособий по безработице и сокрытие финансовой информации.
https://ria.ru/20250720/ssha-2030299280.html
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в мире, нью-джерси, nbc
В мире, Нью-Джерси, NBC
СМИ: экс-конгрессмена США доставили в тюрьму для отбывания срока за аферы

NBC: экс-конгрессмена Сантоса доставили в тюрьму для отбывания срока за аферы

© AP Photo / Mary AltafferДжордж Сантос
Джордж Сантос - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Джордж Сантос. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Бывший конгрессмен Джордж Сантос, виновный по целому ряду федеральных обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, кражу личных данных и отмывание денег, доставлен в тюрьму для отбывания более чем семилетнего срока, сообщает телевизионный канал NBC.
"Он находится под стражей в Федеральном исправительном учреждении Фэртон в Фэртоне, Нью-Джерси, подтвердила в пятницу Федеральное бюро тюрем", - говорится в сообщении телеканала.
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Эксцентричный республиканец, который неожиданно победил на выборах в конгресс в 2022 году, прославился тем, что представил фальшивую биографию и делал скандальные заявления. Перед своим арестом он активно вел социальные сети, называя себя "легендой". Кроме того, он продолжал публиковать видео для своих сторонников на платформе Cameo вплоть до самого ареста. За каждое видео он брал как минимум 300 долларов, как сообщает NBC со ссылкой на статистику самого сайта.
В апреле 2024 года Сантос был приговорен к 87 месяцам лишения свободы после того, как признал себя виновным по 23 федеральным обвинениям. Среди них были такие серьезные нарушения, как хищение пожертвований сторонников, незаконное получение пособий по безработице и сокрытие финансовой информации.
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