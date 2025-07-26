https://ria.ru/20250726/skoraya-2031671594.html

Украинские дроны атаковали скорую в запорожском селе, есть пострадавшие

Украинские дроны атаковали скорую в запорожском селе, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.07.2025

Украинские дроны атаковали скорую в запорожском селе, есть пострадавшие

Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-26T22:53:00+03:00

2025-07-26T22:53:00+03:00

2025-07-27T10:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

евгений балицкий

россия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Очередную циничную атаку противник совершил в Васильевском муниципальном округе: украинские БПЛА ударили по машине скорой помощи в селе Скельки. Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи", — написал он.Пострадавшим оказывается медицинская помощь.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, россия