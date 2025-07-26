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Украинские дроны атаковали скорую в запорожском селе, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 26.07.2025 (обновлено: 10:11 27.07.2025)
https://ria.ru/20250726/skoraya-2031671594.html
Украинские дроны атаковали скорую в запорожском селе, есть пострадавшие
Украинские дроны атаковали скорую в запорожском селе, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.07.2025
Украинские дроны атаковали скорую в запорожском селе, есть пострадавшие
Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-26T22:53:00+03:00
2025-07-27T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
россия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Очередную циничную атаку противник совершил в Васильевском муниципальном округе: украинские БПЛА ударили по машине скорой помощи в селе Скельки. Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи", — написал он.Пострадавшим оказывается медицинская помощь.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия
Украинские дроны атаковали скорую в запорожском селе, есть пострадавшие

ВСУ ударили дронами по скорой в запорожском селе, ранены пациентка и водитель

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки украинского дрона на машину скорой помощи в Запорожской области
Последствия атаки украинского дрона на машину скорой помощи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки украинского дрона на машину скорой помощи в Запорожской области
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Очередную циничную атаку противник совершил в Васильевском муниципальном округе: украинские БПЛА ударили по машине скорой помощи в селе Скельки. Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссия
 
 
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