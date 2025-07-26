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Приангарье направило на благоустройство территорий школ более 550 млн руб - РИА Новости, 26.07.2025
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
17:02 26.07.2025 (обновлено: 17:03 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/shkoly-2031632795.html
Приангарье направило на благоустройство территорий школ более 550 млн руб
Приангарье направило на благоустройство территорий школ более 550 млн руб - РИА Новости, 26.07.2025
Приангарье направило на благоустройство территорий школ более 550 млн руб
В Иркутской области на благоустройство территорий школ, где по федеральным программам прошел капитальный ремонт, за три года направлено более 550 миллионов... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:02:00+03:00
2025-07-26T17:03:00+03:00
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 26 июл - РИА Новости. В Иркутской области на благоустройство территорий школ, где по федеральным программам прошел капитальный ремонт, за три года направлено более 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Тулунский район проверил подготовку школ к новому учебному году. Один из объектов – Шерагульская средняя общеобразовательная школа. Здание построено в 1980 году и вошло в федеральную программу "Модернизация школьных систем образования", с 2025 года новый нацпроект "Молодежь и дети". Включить объект в программу для привлечения федеральных средств на капремонт областному минобразования поручил глава региона. Ремонтные работы начались в апреле текущего года и должны завершиться к концу осени 2025 года. В обновленное здание вернутся 222 ученика – это 15 классов, два из которых коррекционные. Заключен муниципальный контракт на сумму более 46 миллионов рублей. Сейчас готовность объекта составляет 50%. В школе заменят инженерные сети, окна, двери, проведут ремонт фундамента, кровли, выполнят внутренние и наружные работы. Кроме того, приобретено новое оборудование на сумму почти 8 миллионов рублей: мебель для столовой и учебных кабинетов, швейные машины, документ-камеры и радиостанция, оргтехника. Также губернатор побывал в средней школе села Гадалей Тулунского района. Игорю Кобзеву показали результаты благоустройства территории. В 2022-2023 годах по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" в здании провели капремонт стоимостью около 80 миллионов рублей. Обновлен фасад, заменены инженерные системы, выполнены внутренние работы. А в прошлом году за счет средств областного бюджета здесь выполнили благоустройство территории: заменили асфальт, наружное освещение, оборудовали спортплощадку, установили новые ограждения, малые архитектурные формы. Стоимость работ составила более 60 миллионов рублей. "В Приангарье по инициативе губернатора Игоря Кобзева в школах, в которых был проведен капремонт по федеральной программе модернизации, выполняются работы по благоустройству территорий. На эти цели из бюджета региона направлено в 2023 году – 77,2 млн рублей, 2024 году – 440 млн рублей, в 2025 году – 31,7 млн рублей", - говорится в сообщении. Также во время рабочей поездки в Тулунский район губернатор побывал на объектах, которые реконструировались по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", и встретился с работниками сельхозпредприятия, где выращивают масличные, зерновые и зернобобовые культуры – рапс, пшеницу, ячмень, овес и горох.
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иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев
Приангарье направило на благоустройство территорий школ более 550 млн руб

Более 550 млн руб направило Приангарье за 3 года на благоустройство около школ

© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкВид на город Иркутск
Вид на город Иркутск - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Владимир Иванов
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ИРКУТСК, 26 июл - РИА Новости. В Иркутской области на благоустройство территорий школ, где по федеральным программам прошел капитальный ремонт, за три года направлено более 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Тулунский район проверил подготовку школ к новому учебному году. Один из объектов – Шерагульская средняя общеобразовательная школа. Здание построено в 1980 году и вошло в федеральную программу "Модернизация школьных систем образования", с 2025 года новый нацпроект "Молодежь и дети". Включить объект в программу для привлечения федеральных средств на капремонт областному минобразования поручил глава региона.
Ремонтные работы начались в апреле текущего года и должны завершиться к концу осени 2025 года. В обновленное здание вернутся 222 ученика – это 15 классов, два из которых коррекционные. Заключен муниципальный контракт на сумму более 46 миллионов рублей. Сейчас готовность объекта составляет 50%. В школе заменят инженерные сети, окна, двери, проведут ремонт фундамента, кровли, выполнят внутренние и наружные работы. Кроме того, приобретено новое оборудование на сумму почти 8 миллионов рублей: мебель для столовой и учебных кабинетов, швейные машины, документ-камеры и радиостанция, оргтехника.
Также губернатор побывал в средней школе села Гадалей Тулунского района. Игорю Кобзеву показали результаты благоустройства территории. В 2022-2023 годах по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" в здании провели капремонт стоимостью около 80 миллионов рублей. Обновлен фасад, заменены инженерные системы, выполнены внутренние работы. А в прошлом году за счет средств областного бюджета здесь выполнили благоустройство территории: заменили асфальт, наружное освещение, оборудовали спортплощадку, установили новые ограждения, малые архитектурные формы. Стоимость работ составила более 60 миллионов рублей.
"В Приангарье по инициативе губернатора Игоря Кобзева в школах, в которых был проведен капремонт по федеральной программе модернизации, выполняются работы по благоустройству территорий. На эти цели из бюджета региона направлено в 2023 году – 77,2 млн рублей, 2024 году – 440 млн рублей, в 2025 году – 31,7 млн рублей", - говорится в сообщении.
Также во время рабочей поездки в Тулунский район губернатор побывал на объектах, которые реконструировались по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", и встретился с работниками сельхозпредприятия, где выращивают масличные, зерновые и зернобобовые культуры – рапс, пшеницу, ячмень, овес и горох.
 
Иркутская областьИркутская областьИгорь Кобзев
 
 
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