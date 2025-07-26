https://ria.ru/20250726/saratov-2031653371.html

Нахождение в трех подъездах дома в Саратове признали безопасным

Нахождение в трех подъездах дома в Саратове признали безопасным - РИА Новости, 26.07.2025

Нахождение в трех подъездах дома в Саратове признали безопасным

Нахождение жителей в квартирах трех подъездов многоквартирного дома в Саратове, где взорвался газ, признано безопасным, подача воды и света обеспечена, сообщил... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T19:49:00+03:00

2025-07-26T19:49:00+03:00

2025-07-26T19:49:00+03:00

происшествия

саратов

россия

михаил исаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Нахождение жителей в квартирах трех подъездов многоквартирного дома в Саратове, где взорвался газ, признано безопасным, подача воды и света обеспечена, сообщил глава города Михаил Исаев. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "Специализированной экспертной организацией проведена проверка состояния несущих конструкций здания, по итогам которой получено официальное заключение. Согласно данному заключению, дальнейшее нахождение в первом, втором и третьем подъездах признано безопасным. Водоснабжение организовано по временной схеме, электроснабжение подаётся в штатном режиме. Для обеспечения безопасности и помощи жильцам на месте постоянно дежурят сотрудники оперативных служб, полиции и представители администрации", - написал Исаев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250726/saratov-2031652774.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа специалистов по разбору завалов в Саратове Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас. 2025-07-26T19:49 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, россия, михаил исаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове