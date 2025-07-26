Рейтинг@Mail.ru
Нахождение в трех подъездах дома в Саратове признали безопасным - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/saratov-2031653371.html
Нахождение в трех подъездах дома в Саратове признали безопасным
Нахождение в трех подъездах дома в Саратове признали безопасным - РИА Новости, 26.07.2025
Нахождение в трех подъездах дома в Саратове признали безопасным
Нахождение жителей в квартирах трех подъездов многоквартирного дома в Саратове, где взорвался газ, признано безопасным, подача воды и света обеспечена, сообщил... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:49:00+03:00
2025-07-26T19:49:00+03:00
происшествия
саратов
россия
михаил исаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031414750_0:91:2636:1574_1920x0_80_0_0_25f5d6ac9e0e5688e0963edcbb5b0a01.jpg
САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Нахождение жителей в квартирах трех подъездов многоквартирного дома в Саратове, где взорвался газ, признано безопасным, подача воды и света обеспечена, сообщил глава города Михаил Исаев. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "Специализированной экспертной организацией проведена проверка состояния несущих конструкций здания, по итогам которой получено официальное заключение. Согласно данному заключению, дальнейшее нахождение в первом, втором и третьем подъездах признано безопасным. Водоснабжение организовано по временной схеме, электроснабжение подаётся в штатном режиме. Для обеспечения безопасности и помощи жильцам на месте постоянно дежурят сотрудники оперативных служб, полиции и представители администрации", - написал Исаев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250726/saratov-2031652774.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа специалистов по разбору завалов в Саратове
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас.
2025-07-26T19:49
true
PT0M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031414750_0:36:2636:2013_1920x0_80_0_0_9ccf238db8721e895bcf9ecc6fa8eb7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, михаил исаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, Михаил Исаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Нахождение в трех подъездах дома в Саратове признали безопасным

Губернатор Исаев: нахождение в 1, 2 и 3 подъездах дома в Саратове безопасно

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Сотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Нахождение жителей в квартирах трех подъездов многоквартирного дома в Саратове, где взорвался газ, признано безопасным, подача воды и света обеспечена, сообщил глава города Михаил Исаев.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
«
"Специализированной экспертной организацией проведена проверка состояния несущих конструкций здания, по итогам которой получено официальное заключение. Согласно данному заключению, дальнейшее нахождение в первом, втором и третьем подъездах признано безопасным. Водоснабжение организовано по временной схеме, электроснабжение подаётся в штатном режиме. Для обеспечения безопасности и помощи жильцам на месте постоянно дежурят сотрудники оперативных служб, полиции и представители администрации", - написал Исаев в Telegram-канале.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа
Вчера, 19:39
 
ПроисшествияСаратовРоссияМихаил ИсаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала