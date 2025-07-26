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Одну из пострадавших при взрыве газа в Саратове госпитализировали
Одну из пострадавших при взрыве газа в Саратове госпитализировали - РИА Новости, 26.07.2025
Одну из пострадавших при взрыве газа в Саратове госпитализировали
Одна пострадавшая при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове госпитализирована, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:19:00+03:00
2025-07-26T16:19:00+03:00
2025-07-26T16:19:00+03:00
происшествия
саратов
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Одна пострадавшая при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове госпитализирована, сообщило региональное следственное управление СК РФ. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "В настоящее время следствием установлено, что в результате возгорания газовоздушной смеси в многоквартирном доме №2 по улице Блинова города Саратова... госпитализирована женщина. Точное количество пострадавших, степень причиненного им вреда и размер ущерба устанавливается", - говорится в Telegram-канале СУСК. Уточняется, что следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения и всю соответствующую документацию, провели осмотры места происшествия, допросили более 100 человек.
https://ria.ru/20250725/dom-2031379378.html
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Одну из пострадавших при взрыве газа в Саратове госпитализировали
СК: одну из пострадавших при взрыве газа в Саратове госпитализировали