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В Саратове продолжат принимать гумпомощь для пострадавших при взрыве газа

В Саратове продолжат принимать гумпомощь для пострадавших при взрыве газа - РИА Новости, 26.07.2025

В Саратове продолжат принимать гумпомощь для пострадавших при взрыве газа

Прием гуманитарной помощи для пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове продолжается в пункте временного размещения (ПВР) на базе школы... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:17:00+03:00

2025-07-26T14:17:00+03:00

2025-07-26T14:17:00+03:00

происшествия

саратов

ленинский район

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

союз женщин россии

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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Прием гуманитарной помощи для пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове продолжается в пункте временного размещения (ПВР) на базе школы №103, сообщила областная прокуратура. Ячейка "Союза женщин России" в Ленинском районе Саратова в пятницу объявила сбор помощи для пострадавших от взрыва. Депутат облдумы (ЕР) Мария Усова в субботу сообщила, что сбор гуманитарной помощи приостановлен, нуждающиеся обеспечены всем необходимым с огромным запасом. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко работник прокуратуры Ленинского района Саратова выехал в МОУ "СОШ №103" с целью проверки сообщения об отказе в приеме гуманитарной помощи для пострадавших жильцов дома 2 на Блинова. В ходе выезда установлено, что для пострадавших поступает различная гуманитарная помощь, в том числе продукты, одежда, средства личной гигиены и т.д. Фактов отказов в приеме помощи не допускалось. Оказание помощи пострадавшим остается на контроле", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.

https://ria.ru/20250726/nachalnik-2031604867.html

саратов

ленинский район

саратовская область

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происшествия, саратов, ленинский район, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), союз женщин россии, единая россия