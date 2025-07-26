В Саратове продолжат принимать гумпомощь для пострадавших при взрыве газа
Прокуратура: прием гумпомощи для пострадавших при взрыве в Саратове продолжится
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Прием гуманитарной помощи для пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове продолжается в пункте временного размещения (ПВР) на базе школы №103, сообщила областная прокуратура.
Ячейка "Союза женщин России" в Ленинском районе Саратова в пятницу объявила сбор помощи для пострадавших от взрыва. Депутат облдумы (ЕР) Мария Усова в субботу сообщила, что сбор гуманитарной помощи приостановлен, нуждающиеся обеспечены всем необходимым с огромным запасом.
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко работник прокуратуры Ленинского района Саратова выехал в МОУ "СОШ №103" с целью проверки сообщения об отказе в приеме гуманитарной помощи для пострадавших жильцов дома 2 на Блинова. В ходе выезда установлено, что для пострадавших поступает различная гуманитарная помощь, в том числе продукты, одежда, средства личной гигиены и т.д. Фактов отказов в приеме помощи не допускалось. Оказание помощи пострадавшим остается на контроле", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.