В Саратове пострадавшим от взрыва в доме помогут восстановить документы
В Саратове в воскресенье начнет работу штаб по восстановлению документов
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Штаб по вопросам восстановления документов пострадавшим от взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове приступит к работе в воскресенье, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
"Для пострадавших граждан организуем работу штаба по вопросам восстановления документов. Прием будет начат уже завтра на базе 103 школы. С 10.00 (9.00 мск) в воскресенье, 27 июля будут работать специалисты ЗАГС, налоговой, паспортной служб, военкомата, социального фонда, прокуратуры, комитета социальной защиты. Курировать это направление поручено главе города Михаилу Исаеву", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Он отметил, что как только появится возможность, экспертная организация приступит к обследованию дома, чтобы оценить состояние сохранившихся конструкций.
"После полного завершения разбора завалов начнется оценка ущерба. Всем пострадавшим окажем всю необходимую помощь, в том числе материальную. Ранее принято решение оказать материальную помощь семьям погибших в размере 1 миллиона рублей в дополнение к другим мерам поддержки. На данный момент все экстренные службы продолжают аварийно-спасательные работы", - добавил глава региона.