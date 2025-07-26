https://ria.ru/20250726/saratov-2031602128.html

В Саратове пострадавшим от взрыва в доме помогут восстановить документы

В Саратове пострадавшим от взрыва в доме помогут восстановить документы - РИА Новости, 26.07.2025

В Саратове пострадавшим от взрыва в доме помогут восстановить документы

Штаб по вопросам восстановления документов пострадавшим от взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове приступит к работе в воскресенье, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T12:49:00+03:00

2025-07-26T12:49:00+03:00

2025-07-26T12:49:00+03:00

происшествия

саратов

россия

роман бусаргин

михаил исаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Штаб по вопросам восстановления документов пострадавшим от взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове приступит к работе в воскресенье, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "Для пострадавших граждан организуем работу штаба по вопросам восстановления документов. Прием будет начат уже завтра на базе 103 школы. С 10.00 (9.00 мск) в воскресенье, 27 июля будут работать специалисты ЗАГС, налоговой, паспортной служб, военкомата, социального фонда, прокуратуры, комитета социальной защиты. Курировать это направление поручено главе города Михаилу Исаеву", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Он отметил, что как только появится возможность, экспертная организация приступит к обследованию дома, чтобы оценить состояние сохранившихся конструкций. "После полного завершения разбора завалов начнется оценка ущерба. Всем пострадавшим окажем всю необходимую помощь, в том числе материальную. Ранее принято решение оказать материальную помощь семьям погибших в размере 1 миллиона рублей в дополнение к другим мерам поддержки. На данный момент все экстренные службы продолжают аварийно-спасательные работы", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20250726/saratov-2031571385.html

https://ria.ru/20250726/mchs-2031581477.html

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происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, михаил исаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове