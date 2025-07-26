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Володин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Саратове - РИА Новости, 26.07.2025
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11:00 26.07.2025 (обновлено: 11:01 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/saratov-2031584426.html
Володин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Саратове
Володин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Саратове - РИА Новости, 26.07.2025
Володин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Саратове
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, где... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T11:00:00+03:00
2025-07-26T11:01:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
россия
вячеслав володин
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, где погибли, по последним данным, семь человек, включая ребенка. "Случившееся - большая трагедия для всех нас. Выражаю глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших в результате происшествия в доме на улице Блинова, 2 Саратова. Скорейшего восстановления всем пострадавшим", - приводятся слова Володина в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
https://ria.ru/20250726/saratov-2031571385.html
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происшествия, саратов, саратовская область, россия, вячеслав володин, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Володин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Саратове

Володин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в доме в Саратове

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, где погибли, по последним данным, семь человек, включая ребенка.
"Случившееся - большая трагедия для всех нас. Выражаю глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших в результате происшествия в доме на улице Блинова, 2 Саратова. Скорейшего восстановления всем пострадавшим", - приводятся слова Володина в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Семьи погибших при взрыве газа в Саратове получат компенсации
Вчера, 09:00
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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