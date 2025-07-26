https://ria.ru/20250726/samolet-2031548846.html
Самолет до Екатеринбурга незапланированно сел в Минводах
Самолет до Екатеринбурга незапланированно сел в Минводах - РИА Новости, 26.07.2025
Самолет до Екатеринбурга незапланированно сел в Минводах
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из Сочи в Екатеринбург совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод для проверки системы после... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T00:42:00+03:00
2025-07-26T00:42:00+03:00
2025-07-26T00:42:00+03:00
происшествия
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сочи
уральские авиалинии
южная транспортная прокуратура
airbus a320
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из Сочи в Екатеринбург совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод для проверки системы после появления индикации неполетной конфигурации, объяснили журналистам в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в пятницу в Южной транспортной прокуратуре уточняли РИА Новости, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, незапланированно сел в аэропорту Минеральных Вод. Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются, отмечали в ведомстве. "Во время выполнения рейса на борту Airbus A320 появилась индикация неполетной конфигурации, которая не позволяла продолжать полет. Экипаж воздушного судна произвел посадку в ближайшем аэропорту Минеральных Вод для проверки системы. После проведения необходимых процедур борт продолжил полет в штатном режиме", - говорится в сообщении "Уральских авиалиний" в Telegram-канале.
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происшествия, екатеринбург, минеральные воды, сочи, уральские авиалинии, южная транспортная прокуратура, airbus a320
Происшествия, Екатеринбург, Минеральные Воды, Сочи, Уральские авиалинии, Южная транспортная прокуратура, Airbus A320
Самолет до Екатеринбурга незапланированно сел в Минводах
Самолет до Екатеринбурга незапланированно сел в Минводах для проверки системы