https://ria.ru/20250726/samolet-2031548846.html

Самолет до Екатеринбурга незапланированно сел в Минводах

Самолет до Екатеринбурга незапланированно сел в Минводах - РИА Новости, 26.07.2025

Самолет до Екатеринбурга незапланированно сел в Минводах

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из Сочи в Екатеринбург совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод для проверки системы после... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T00:42:00+03:00

2025-07-26T00:42:00+03:00

2025-07-26T00:42:00+03:00

происшествия

екатеринбург

минеральные воды

сочи

уральские авиалинии

южная транспортная прокуратура

airbus a320

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из Сочи в Екатеринбург совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод для проверки системы после появления индикации неполетной конфигурации, объяснили журналистам в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в пятницу в Южной транспортной прокуратуре уточняли РИА Новости, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, незапланированно сел в аэропорту Минеральных Вод. Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются, отмечали в ведомстве. "Во время выполнения рейса на борту Airbus A320 появилась индикация неполетной конфигурации, которая не позволяла продолжать полет. Экипаж воздушного судна произвел посадку в ближайшем аэропорту Минеральных Вод для проверки системы. После проведения необходимых процедур борт продолжил полет в штатном режиме", - говорится в сообщении "Уральских авиалиний" в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250725/samolet-2031524226.html

екатеринбург

минеральные воды

сочи

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происшествия, екатеринбург, минеральные воды, сочи, уральские авиалинии, южная транспортная прокуратура, airbus a320