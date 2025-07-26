https://ria.ru/20250726/salat-2031572300.html

Россиян предупредили об угрозе, которая может крыться в летних салатах

Россиян предупредили об угрозе, которая может крыться в летних салатах - РИА Новости, 26.07.2025

Россиян предупредили об угрозе, которая может крыться в летних салатах

Традиционный летний салат из свежих огурцов и помидоров с майонезом может представлять серьезную угрозу для здоровья, заявила директор Центра компетенций в... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:10:00+03:00

2025-07-26T09:10:00+03:00

2025-07-26T09:10:00+03:00

роскачество

общество

салат

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Традиционный летний салат из свежих огурцов и помидоров с майонезом может представлять серьезную угрозу для здоровья, заявила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с "Лентой.ру"."Главная опасность кроется в соусе. Майонез в жару становится идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов, особенно если салат долго стоит без холодильника", — рассказала она.По ее словам, уже через полчаса в заправленном блюде начинают активно размножаться стафилококки, сальмонеллы и кишечная палочка, если салат хранится при температуре выше 25 градусов. Попадание этих бактерий в организм может привести к тяжелому отравлению, добавила эксперт.Спеценко посоветовала соблюдать некоторые правила, чтобы обезопасить себя: готовить салат непосредственно перед употреблением, хранить не более двух часов при комнатной температуре и мыть овощи с содой.

https://ria.ru/20250415/puteshestviya-2009410939.html

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2025

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роскачество, общество, салат