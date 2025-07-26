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Посол Палестины считает, что Россия может быть посредником по Газе
Посол Палестины считает, что Россия может быть посредником по Газе - РИА Новости, 26.07.2025
Посол Палестины считает, что Россия может быть посредником по Газе
Москва находится в очень выгодном положении, чтобы выступить посредником в израильско-палестинском урегулировании, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T04:53:00+03:00
2025-07-26T04:53:00+03:00
2025-07-26T04:53:00+03:00
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ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Москва находится в очень выгодном положении, чтобы выступить посредником в израильско-палестинском урегулировании, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи. "Москва - важная сила в мире. Российская Федерация никогда не отсутствовала в нашем регионе. Она всегда была здесь и всегда играла роль в нашем регионе. Россия поддерживает отношения как с нами, так и с Израилем. Поэтому Москва всегда находится в очень выгодном положении, чтобы выступать посредником", - сказал посол. Ранее МИД РФ заявил, что российская сторона видит задачу в налаживании прямых палестино-израильских переговоров, целью которых должно стать создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250726/palestina-2031556701.html
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в мире, россия, израиль, палестина, хамас
В мире, Россия, Израиль, Палестина, ХАМАС
Посол Палестины считает, что Россия может быть посредником по Газе
Посол Абдель Шафи: Россия могла бы стать посредником в урегулировании в Газе